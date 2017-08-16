 Guliyev’e çiçekli merhaba – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Guliyev’e çiçekli merhaba

    Guliyev’e çiçekli merhaba
    İngiltere'deki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda, altın madalya kazanan Fenerbahçeli milli atlet Ramil Guliyev, dün Ankara'ya giderken, havaalanında Fenerbahçe Ankara Şubesi tarafından karşılandı. Çiçekler, bayraklar ve pankartla karşılanan Guliyev, yakaladığı başarının bu şekilde takdir gördüğü için sevincinin iki kat arttığını dile getirdi.
    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:06
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