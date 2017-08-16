Bakan Bak, milli sporcuları kabul etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'ye altın madalya kazandıran milli sporcu Ramil Guliyev ile gümüş madalyanın sahibi olan Yasmani Copello Escobar'ı makamında kabul etti. Bakan Bak, “Bu şampiyona göstermiştir ki; gelecekte daha büyük başarılar elde edilecek" dedi.
Guliyev: "Daha fazla çalışacağım"
Türkiye'ye erkekler 200 metrede ilk altın madalyasını kazanarak tarihe geçen Ramil Guliyev ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Önümüzdeki süreçte daha fazla çalışacağını belirten Guliyev, "Dünya şampiyonasındaki bu madalyaya yenilerini eklemek için daha fazla çalışacağız. Önümüzde Avrupa şampiyonası var ve orada madalya sayımızı daha yukarı taşımak için elimden geleni yapacağım. Sonrasında da olimpiyatlarda madalya kazanmak için daha fazla çalışacağım" ifadelerini kullandı.
Dünya Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi olan milli atlet Yasmani Copello Escobar da Bakan Osman Aşkın Bak'a teşekkür ederek önümüzdeki şampiyonalarda da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edebilmek için çok çalışacağını söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binasında gerçekleşen kabulde Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar ve 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Eda Tuğsuz ve Özkan Baltacı da yer aldı.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:15
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Divan Kurulu'nda hararetli tartışma
Toplam 35
Yorum
GS LI NAZİF OGLU GS LI OLDUGUNU SANMIYORUM GERCEK GS LI AİLE İÇİ OLAYLARI AİLE İCİNDE DEGERLENDİRİR YAZIKLAR OLSUN SANA GS DÜŞMANI NAZİFOGLU
-
Divan Kurulu'nda hararetli tartışma
Toplam 35
Yorum
GS LI NAZİF OGLU GS LI OLDUGUNU SANMIYORUM GERCEK GS LI AİLE İÇİ OLAYLARI AİLE İCİNDE DEGERLENDİRİR YAZIKLAR OLSUN SANA GS DÜŞMANI NAZİFOGLU
-
Divan Kurulu'nda hararetli tartışma
Toplam 35
Yorum
AYSMAN Levent adlı şahsın kurulda ne işi var.Tam anlamıyla bir gs düşmanı.
Bakan Bak, milli sporcuları kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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