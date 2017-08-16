 Bakan Bak, milli sporcuları kabul etti – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Bakan Bak, milli sporcuları kabul etti

    Bakan Bak, milli sporcuları kabul etti

    Gençlik ve Spor Bakanı , 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'ye altın madalya kazandıran milli sporcu ile gümüş madalyanın sahibi olan 'ı makamında kabul etti. Bakan Bak, “Bu şampiyona göstermiştir ki; gelecekte daha büyük başarılar elde edilecek" dedi.

    Gençlik ve Spor Bakanı , 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Erkekler 200 metrede dünya şampiyonu olan ile aynı şampiyonada 400 metre engellide gümüş madalyanın sahibi olan 'ı makamında kabul etti. Sporcuları bir kez daha tebrik eden Bakan Osman Aşkın Bak, milli sporcuların elde ettikleri bu başarıyla Türk halkına büyük bir sevinç yaşattığını belirtti. Uluslararası organizasyonlardaki bu başarıların çok önemli olduğunu kaydeden Bakan Bak, "Böylesine büyük organizasyonlarda finalde yarışmak çok önemlidir. Bu şampiyonada finalde yarışan sporcularımızın da gelecekte ülkemize madalyalar getireceğine inanıyorum. Bu şampiyona göstermiştir ki gelecekte daha büyük başarılar gelecek. 2020 Tokyo'da sizlerden beklentilerimiz çok fazla ve bu beklentilerini karşılayacağınıza yürekten inanıyoruz. Biz sizlerin daha başarılı olmasını için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

    Guliyev: "Daha fazla çalışacağım"
    Türkiye'ye erkekler 200 metrede ilk altın madalyasını kazanarak tarihe geçen Ramil Guliyev ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Önümüzdeki süreçte daha fazla çalışacağını belirten Guliyev, "Dünya şampiyonasındaki bu madalyaya yenilerini eklemek için daha fazla çalışacağız. Önümüzde Avrupa şampiyonası var ve orada madalya sayımızı daha yukarı taşımak için elimden geleni yapacağım. Sonrasında da olimpiyatlarda madalya kazanmak için daha fazla çalışacağım" ifadelerini kullandı.
    Dünya Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi olan milli atlet Yasmani Copello Escobar da Bakan Osman Aşkın Bak'a teşekkür ederek önümüzdeki şampiyonalarda da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edebilmek için çok çalışacağını söyledi.
    Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binasında gerçekleşen kabulde Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar ve 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Eda Tuğsuz ve Özkan Baltacı da yer aldı.
    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:15
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