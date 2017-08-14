Milli atletler Guliyev ve Escobar Ankara'da

Milli atletleri Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Fenerbahçe Spor Kulübü Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, taraftarlar ve federasyon yetkilileri coşkulu bir şekilde karşılayarak, başarılı sporcularla fotoğraf çektirdi.

Karşılaşma sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, atletizmin üst düzeyde olduğunu ifade etti.

Kendilerinin göreve geldiğinde hem altyapı, hem de mevcut sporcuları motivasyon ile program dahilinde çalıştırdıklarını anlatan Çintimar, "Şu anda üst düzeyde bir noktaya geldik. Program dahilinde gelinen bir nokta. Bunlar binden bire değil, adım adım gelişti. Ramil'in olimpiyatta final koşması, dünya şampiyonasında şampiyonluğa ulaşması, Yasmani'nin olimpiyatta üçüncü, dünya şampiyonasında ikinci olması, bunlar hep adım adım oldu. Madalya peşinde koşan ekip olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Devşirme sporcularla ilgili olarak da görüşlerini açıklayan Çintimar, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti kimliğine hak kazanmış, pasaportunu çıkarmış bununla gelmiş dünyanın zirvesine çıkmış insanlara devşirme denmesinin bir anlamı vardır. Bunlara devşirme diyenlerin devşirilip, devşirilmediğini sorgulamak lazım. Asıl soru orada. Bunu Avrupa ve dünya konuşmamış, bizim ülkede kıskananlar, ülkemizin bir adım daha ileride olmasını istemeyenler konuşmuş. Bizler Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyoruz."

"Atletizmi izlemeye devam edin" diyen Fatih Çintimar, "Atletizm kervanı, Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, Gençlik ve Spor Bakanımızın ve federasyonun çalışmalarıyla devam ediyor. Emeği geçenler teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



RAMİL GULİYEV: "ÇOK MUTLUYUM"

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kürsünün en üst basamağında yer alan Ramil Guliyev, kendisini havaalanında çok sıcak karşıladıklarını, bu nedenle çok mutlu olduğunu söyledi.

Milli atlet, çok iyi bir yarış geçirdiğini anlatarak, "Yarış biraz zor geçti ama başarılı olduk. Heyecanlı bir yarış oldu. Bu yarış için ve iyi bir derece almak için bayağı çalıştık." değerlendirmesini yaptı.

Fenerbahçe Kulübü ve yetkililerine de teşekkür eden Ramil Guliyev, "İlk başta Aziz Başkana teşekkür ederim. Atletizm şube başkanı Fikret Çetinkaya, Gürsel Özyurt, federasyon başkanına, spor bakanına, Fenerbahçelilere ve herkese teşekkür ediyorum. Böyle bir destek olmadan böyle bir derece olamaz. Çok mutluyuz." diyerek görüşlerini açıkladı.