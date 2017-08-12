Uçan Türk
Guliyev, “Yarışın sonunda madalya kazandığımdan emindim ama hangisi olduğunu bilmiyordum. Beni ilk kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Büyük onur duydum” dedi.
Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede altın madalya kazanan Ramil Guliyev, "Yarışın sonunda madalya kazandığıma emindim ama hangi madalya olduğunu bilmiyordum." dedi. Guliyev, geçen yıl koştuğu Olimpiyat finalinin ardından çok iyi bir antrenman dönemi geçirdiğini ve bu yıl katıldığı 14 yarışın tamamını kazandığını belirterek, "Altın madalya şansım çok yüksekti. Finiş çizgisini geçerken sağıma, soluma bakmadım. O anda yanımdakileri çok az gördüm. Madalya kazandığıma emindim ama hangi madalya olduğunu bilmiyordum. Yarış bitince hemen ekrana baktım. Ekranda adım ilk sırada çıkınca 'oldu' dedim. Sağıma soluma baksam, zaman kaybedebilirdim, hata olabilirdi. Kazanmak için her şeyi yaptım." açıklamasını yaptı.
A Spor'a açıklamalarda bulunan Guliyev, atletizme çocuk yaşta babasının yönlendirmesi ile başladığını söyledi. 'Uçan Türk' lakaplı sporcu, "Kendimi rüyada gibi hissediyorum. Strese dayandım ve kazandım" dedi. 27 yaşındaki sporcu, ayrıca kazandığı madalyayı 2010 yılında kaybettiği babasına armağan ettiğini açıkladı. Azerbaycan kökenli Türk vatandaşı olan Guliyev, yarışın çok zorlu geçtiğini belirterek, "Tüm rakiplerim çok iyiydi. Bu yüzden çok zorlu geçti. Kazandığım için çok mutluyum. Kariyerim için çok önemli bir adım oldu" dedi. Altın madalyaya ulaşmasının ardından kendisini ilk arayan kişilerden birinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen Guliyev, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Aramasıyla büyük onur duydum" dedi.
MADALYAYI GÖZYAŞLARI İLE ALDI
Londra'da yapılan Dünya Atletizm Şampiyonası'nda, 200 metre finalinde, Dünya Şampiyonu olan milli atletimiz Ramil Guliyev, madalyasını aldı. IAAF Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk altın madalyayı getiren atlet olarak da tarihe geçen Guliyev, madalya töreninde gözyaşlarını tutamadı. Milli atlet ayrıca, İstiklal Marşı okunduğu sırada asker selamı verdi.
BOLT'TAN TEBRİK
Gururumuz Ramil Guliyev, elde ettiği tarihi başarının ardından atletizm efsanesi Usain Bolt ile bir araya geldi. Milli sporcumuzun altın madalya kazandığı 200 metrenin 2008'den bu yana tek hakimi olan Bolt, kendisinden sonra altın madalyayı alan ilk sporcu olan Guliyev'i tebrik etti. Son bireysel yarışına Londra'da 100 metrede çıkan Bolt, Justin Gatlin'e geçilip üçüncü olmuştu.
GULİYEV'E ÖVGÜLER YAĞDI
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metrede altın madalya kazanarak hepimizi gururlandıran Ramil Guliyev'i gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
İLHAM ALİYEV: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bu zafer dolayısıyla Türkiye'yi de kutluyorum. Senin zaferin aynı zamanda Azerbaycan-Türkiye dostluk ve kardeşliğinin tezahürüdür. Biz, ülke olarak seninle gurur duyuyoruz. Sana sporda yeni zaferler arzu ediyorum" dedi.
BİNALİ YILDIRIM: Başbakan Binali Yıldırım, Londra Olimpiyatlarında altın madalya kazanan Ramil Guliyev'e tebrik telgrafı gönderdi.
OSMAN AŞKIN BAK: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Dünya Şampiyonu olan Guliyev'i tebrik etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Guliyev'i hem telefonla arayarak yaşattığı mutluluktan dolayı tebrik ederken, hem de bir tebrik mesajı yayınladı.
ULUSLARARASI ATLETİZM FEDERASYONLARI BİRLİĞİ (İAAF): Uluslararası Atletizm Federasyonu sitesinde "Guliyev için Türk Lokumu" başlığını atarken, Guliyev, Türkiye'nin ilk dünya şampiyonluğunu almaya gölgelerden çıktı" denildi.
MARCA (İSPANYA): Guliyev pisti salladı. Dünya Kupası'nda 200 metrede Avrupa ikinci şampiyonunu çıkardı. Bolt'un vedası sonrası 200 metre finalinin nispeten rekabete açık hale gelmişti. 200 metre finalinde Ramil Guliyev'in altın madalyaya uzanmasının büyük bir sürpriz oldu.
MİRROR (İNGİLTERE): İngiltere'nin Mirror gazetesi haberinde "Geçen yıl Avrupa oyunlarında gümüş madalya sahibi olan ancak küresel başarıya yabancı olan Ramil Guliyev, 20.09 saniyede 200 metrelik altın madalyanın sahibi olarak kürsüye çıktı" ifadelerine yer verdi.
BBC (İNGİLTERE): Türkiye'den Ramil Guliyev, 400 metre şampiyonu Wayde van Niekerk ve Isaac Makwala'nın 200 metre hayallerini gerçekleştirmekten alıkoydu.
L'EQUİPE (FRANSA): Türk Ramil Guliyev, Güney Afrikalı favori Wayde van Niekerk'i geçip 200 metreyi kazanarak Dünya Şampiyonasının en büyük sürprizlerinden birini yarattı.
TÜRK ATLETİZMİNİN ONURU GULİYEV
Londra'da düzenlenen 16. Dünya Atletizm Şampiyonası Erkekler 200 metrede 20.09'luk derecesi ile altın madalyaya uzanan milli atlet Ramil Guliyev, Türkiye'nin gururu oldu. Guliyev, Usain Bollt'un üst üste 4 kez adını zirveye yazdırdığı 200 metrede, son dünya şampiyonu ünvanını aldı.
TARİHE GEÇTİLER
200 metrede Dünya şampiyonu olarak altın madalya alan Guliyev ile 400 metre engellide gümüş madalya kazanan Yasmani Copello Escobar Türkiye'nin gururları oldular.
TİŞÖRTÜ SATIŞTA
Fenerbahçe Spor Kulübü, Dünya şampiyonu olan atletleri Guliyev'in başarısını tişörtlere taşıdı. Tişörtler Fenerium mağazalarında satılacak.
FOTOMAÇ FARKIYLA
Yazarımız Yunus Akgül, 14 Temmuz 2017 tarihli Fotomaç'taki köşesinde Ramil Guliyev'in büyük başarılara ulaşacağını ve Türkiye'yi onurlandıracağının sinyallerini verdi. Nitekim başarılı atletimiz yazarımız Akgül'ü doğrularcasına Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıktı.
A Spor'a açıklamalarda bulunan Guliyev, atletizme çocuk yaşta babasının yönlendirmesi ile başladığını söyledi. 'Uçan Türk' lakaplı sporcu, "Kendimi rüyada gibi hissediyorum. Strese dayandım ve kazandım" dedi. 27 yaşındaki sporcu, ayrıca kazandığı madalyayı 2010 yılında kaybettiği babasına armağan ettiğini açıkladı. Azerbaycan kökenli Türk vatandaşı olan Guliyev, yarışın çok zorlu geçtiğini belirterek, "Tüm rakiplerim çok iyiydi. Bu yüzden çok zorlu geçti. Kazandığım için çok mutluyum. Kariyerim için çok önemli bir adım oldu" dedi. Altın madalyaya ulaşmasının ardından kendisini ilk arayan kişilerden birinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen Guliyev, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Aramasıyla büyük onur duydum" dedi.
MADALYAYI GÖZYAŞLARI İLE ALDI
Londra'da yapılan Dünya Atletizm Şampiyonası'nda, 200 metre finalinde, Dünya Şampiyonu olan milli atletimiz Ramil Guliyev, madalyasını aldı. IAAF Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk altın madalyayı getiren atlet olarak da tarihe geçen Guliyev, madalya töreninde gözyaşlarını tutamadı. Milli atlet ayrıca, İstiklal Marşı okunduğu sırada asker selamı verdi.
BOLT'TAN TEBRİK
Gururumuz Ramil Guliyev, elde ettiği tarihi başarının ardından atletizm efsanesi Usain Bolt ile bir araya geldi. Milli sporcumuzun altın madalya kazandığı 200 metrenin 2008'den bu yana tek hakimi olan Bolt, kendisinden sonra altın madalyayı alan ilk sporcu olan Guliyev'i tebrik etti. Son bireysel yarışına Londra'da 100 metrede çıkan Bolt, Justin Gatlin'e geçilip üçüncü olmuştu.
GULİYEV'E ÖVGÜLER YAĞDI
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metrede altın madalya kazanarak hepimizi gururlandıran Ramil Guliyev'i gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
İLHAM ALİYEV: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bu zafer dolayısıyla Türkiye'yi de kutluyorum. Senin zaferin aynı zamanda Azerbaycan-Türkiye dostluk ve kardeşliğinin tezahürüdür. Biz, ülke olarak seninle gurur duyuyoruz. Sana sporda yeni zaferler arzu ediyorum" dedi.
BİNALİ YILDIRIM: Başbakan Binali Yıldırım, Londra Olimpiyatlarında altın madalya kazanan Ramil Guliyev'e tebrik telgrafı gönderdi.
OSMAN AŞKIN BAK: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Dünya Şampiyonu olan Guliyev'i tebrik etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Guliyev'i hem telefonla arayarak yaşattığı mutluluktan dolayı tebrik ederken, hem de bir tebrik mesajı yayınladı.
ULUSLARARASI ATLETİZM FEDERASYONLARI BİRLİĞİ (İAAF): Uluslararası Atletizm Federasyonu sitesinde "Guliyev için Türk Lokumu" başlığını atarken, Guliyev, Türkiye'nin ilk dünya şampiyonluğunu almaya gölgelerden çıktı" denildi.
MARCA (İSPANYA): Guliyev pisti salladı. Dünya Kupası'nda 200 metrede Avrupa ikinci şampiyonunu çıkardı. Bolt'un vedası sonrası 200 metre finalinin nispeten rekabete açık hale gelmişti. 200 metre finalinde Ramil Guliyev'in altın madalyaya uzanmasının büyük bir sürpriz oldu.
MİRROR (İNGİLTERE): İngiltere'nin Mirror gazetesi haberinde "Geçen yıl Avrupa oyunlarında gümüş madalya sahibi olan ancak küresel başarıya yabancı olan Ramil Guliyev, 20.09 saniyede 200 metrelik altın madalyanın sahibi olarak kürsüye çıktı" ifadelerine yer verdi.
BBC (İNGİLTERE): Türkiye'den Ramil Guliyev, 400 metre şampiyonu Wayde van Niekerk ve Isaac Makwala'nın 200 metre hayallerini gerçekleştirmekten alıkoydu.
L'EQUİPE (FRANSA): Türk Ramil Guliyev, Güney Afrikalı favori Wayde van Niekerk'i geçip 200 metreyi kazanarak Dünya Şampiyonasının en büyük sürprizlerinden birini yarattı.
TÜRK ATLETİZMİNİN ONURU GULİYEV
Londra'da düzenlenen 16. Dünya Atletizm Şampiyonası Erkekler 200 metrede 20.09'luk derecesi ile altın madalyaya uzanan milli atlet Ramil Guliyev, Türkiye'nin gururu oldu. Guliyev, Usain Bollt'un üst üste 4 kez adını zirveye yazdırdığı 200 metrede, son dünya şampiyonu ünvanını aldı.
TARİHE GEÇTİLER
200 metrede Dünya şampiyonu olarak altın madalya alan Guliyev ile 400 metre engellide gümüş madalya kazanan Yasmani Copello Escobar Türkiye'nin gururları oldular.
TİŞÖRTÜ SATIŞTA
Fenerbahçe Spor Kulübü, Dünya şampiyonu olan atletleri Guliyev'in başarısını tişörtlere taşıdı. Tişörtler Fenerium mağazalarında satılacak.
FOTOMAÇ FARKIYLA
Yazarımız Yunus Akgül, 14 Temmuz 2017 tarihli Fotomaç'taki köşesinde Ramil Guliyev'in büyük başarılara ulaşacağını ve Türkiye'yi onurlandıracağının sinyallerini verdi. Nitekim başarılı atletimiz yazarımız Akgül'ü doğrularcasına Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıktı.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:49
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
Bence Çok iyi trasfer
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