Bolt sakatlandı, Milliler 7. oldu
16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, erkekler 4x100 metre bayrak yarışında 7. oldu.
İngiltere'nin başkenti Londra'da devam eden şampiyonanın 9. gününde, erkekler 4x100 metre bayrak yarışı finali yapıldı.
Ramil Guliyev, Yiğitcan Hekimoğlu, Jak Ali Harvey ve Emre Zafer Barnes'ın temsil ettiği Türkiye, tarihinde ilk kez katıldığı 4x100 metre bayrak yarışı finalini 38,73'lük derecesiyle 7. sırada tamamladı.
Chijindu Ujah, Adam Gemili, Daniel Talbot ve Nethaneel Mitchell-Blake'in temsil ettiği Büyük Britanya, 37,47'lik süresiyle altın madalya elde etti.
Mike Rodgers, Justin Gatlin, Jaylen Bacon ve Christian Coleman'ın yer aldığı ABD, 37,52'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.
Shuhei Tada, Shota Iizuka, Yoshihide Kiryu ve Kenji Fujimitsu'dan oluşan Japonya ise 38,04 ile bronz madalya kazandı.
Usain Bolt, Omar Mcleod, Julian Forte ve Yohan Blake'den oluşan Jamaika ise yarışı tamamlayamadı. Son 100 metreyi koşan olimpiyat ve dünya şampiyonu rekortmen atlet Usain Bolt, sakatlanarak yarışı yarıda bıraktı.
Bu şampiyonada 100 metrede bronz madalya kazanan Usain Bolt, böylece faal sporculuk hayatına üzücü bir şekilde veda etti.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:26
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Volkan Demirel'den inanılmaz hata
Toplam 26
Yorum
kameni kamenii ikili ilişkilerle kale alınmaz..burası fenerbahçe..kimse fenerden büyük değil..volkan kızağaaa
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''Taraftarın tutkusunu hissediyorum''
Toplam 4
Yorum
kederbahçe ey aykut hoca iyi bir kaleciyi fatih hoca neden milli takımda oynatmasın. volkanı oynatacaksan niye kaleci aldırdın.
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Fenerbahçe kayıpla başladı
Toplam 26
Yorum
SUPERSIN Volkan supersin.Sakin yerini kimseye kaptirma.4 hafta sonra KARTAL 6 puan fark atmis olur bize.Takim 35 yasindaki VALBUENA haric dokuluyor.
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