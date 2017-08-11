 Usain Bolt'tan Ramil Guliyev'e tebrik – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    'tan 'e tebrik

    Usain Bolt'tan Ramil Guliyev'e tebrik

    Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede altın madalya kazanan Türk atlet , spor dünyasının efsane isimlerinden ile bir araya geldi.

    Londra'da kaldıkları otelde karşılaşan ikili, bir süre sohbet etti. Ramil, Bolt'u kariyerinin son yarışında kazandığı bronz madalya için tebrik ederken, Bolt da Ramil'e "Unvanını korumanı dilerim. Ülken ve senin adına çok sevindim" dedi.

    'in lider olarak tamamladığı 200 metrede son 4 senenin şampiyonu olan Bolt, yaklaşık 1 hafta önce bireysel olarak kariyerinin son yarışına çıkmış ve 9.95'lik derecesiyle yarışı üçüncü sırada tamamlamıştı.

    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 20:47
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