Usain Bolt'tan Ramil Guliyev'e tebrik
Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede altın madalya kazanan Türk atlet Ramil Guliyev, spor dünyasının efsane isimlerinden Usain Bolt ile bir araya geldi.
Londra'da kaldıkları otelde karşılaşan ikili, bir süre sohbet etti. Ramil, Bolt'u kariyerinin son yarışında kazandığı bronz madalya için tebrik ederken, Bolt da Ramil'e "Unvanını korumanı dilerim. Ülken ve senin adına çok sevindim" dedi.
Ramil Guliyev'in lider olarak tamamladığı 200 metrede son 4 senenin şampiyonu olan Bolt, yaklaşık 1 hafta önce bireysel olarak kariyerinin son yarışına çıkmış ve 9.95'lik derecesiyle yarışı üçüncü sırada tamamlamıştı.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:47
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Vagner Love'dan 30 gol sözü
Toplam 2
Yorum
N0_Name Gomis yerine bunu alsaydık keşke. Gs oyun tarzına Love daha yatkın sanki. Tarz dediğim topu eveleyip gevelemek yani Love daha çok gol atardı
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Kartal’dan 4.7 milyon TL kar
Toplam 6
Yorum
Gerçek 30 verip 1 almiyoruz. Bu dogru yolda oldugumuzu gosteriyor. Besiktas'a nice kârli gelecek seneler diliyorum...
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Vagner Love'dan 30 gol sözü
Toplam 2
Yorum
gs4ever 20 si penalti olursa mümkündür :))
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