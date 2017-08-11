 Ramil altın madalyasına kavuştu – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    Ramil altın madalyasına kavuştu

    Ramil altın madalyasına kavuştu

    16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede birinci olan milli sporcu , altın madalyasını düzenlenen törenle aldı.

    İngiltere'nin başkenti Londra'da organize edilen şampiyonanın 8. gününde, erkekler 200 metre yarışının madalya töreni düzenlendi.

    Elde ettiği 20,09'luk derecesiyle Türkiye'ye atletizmde ilk dünya şampiyonluğunu yaşatan Ramil'e, altın madalyası takdim edildi.

    , İstiklal Marşı esnasında asker selamı verdi. Milli sporcunun İstiklal Marşı sırasında duygulandığı görüldü.

    Seremonide Güney Afrikalı Wayde Van Niekerk'e gümüş, Trinidad Tobagolu Jereem Richards'a ise bronz madalyası verildi.

    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:48
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