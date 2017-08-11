Ramil altın madalyasına kavuştu
16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede birinci olan milli sporcu Ramil Guliyev, altın madalyasını düzenlenen törenle aldı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da organize edilen şampiyonanın 8. gününde, erkekler 200 metre yarışının madalya töreni düzenlendi.
Elde ettiği 20,09'luk derecesiyle Türkiye'ye atletizmde ilk dünya şampiyonluğunu yaşatan Ramil'e, altın madalyası takdim edildi.
Ramil Guliyev, İstiklal Marşı esnasında asker selamı verdi. Milli sporcunun İstiklal Marşı sırasında duygulandığı görüldü.
Seremonide Güney Afrikalı Wayde Van Niekerk'e gümüş, Trinidad Tobagolu Jereem Richards'a ise bronz madalyası verildi.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:48
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Stoch'tan veda mesajı
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Yorum
nejat olgun bir aykutzede kurbanı futbolcu daha aramızdan ayrılıyor.
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Gary Medel İstanbul'da
Toplam 43
Yorum
duayen neye benzettiğin belli 2 senedir kartalın size gösterdiği şey o :))
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mehmetaliyıldız Süper Lig başlıyor. cüneyt deniz alper hüseyin fırat yunus bülent tolga halis isim halis ama niyetler? Serdar Titaya çelme takıyor ellerini kaldırıyor Serdar Titayı itiyor ellerini kaldırıyor. Hakem serdara itibar ediyor. Yunus FBli oyunculara kaşlarını çatıyor diğerlerine kart gösteriyor rıza hoca kenarda çıldırıyor. 8. dakikada adem büyük düşürüldü avantaj olmasın diye faul verilmedi daha sonra adem yine düşürüldü top babelde kaldı avantaj kuralı uygulanması gerekiyordu avantaj olmasın diye fa
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