Guliyev tarih yazdı!
Londra’da düzenlenen 16. Dünya Atletizm Şampiyonası’nda dün tarihi bir an yaşadık. Milli sporcumuz Ramil Guliyev, 200 metrede 20.09’luk derecesiyle altın madalyayı aldı. Türk Atletizm tarihinde ülkemize ilk kez dünya şampiyonluğu sevincini yaşatan Guliyev, bu mesafede üst üste dört kez zirve yapan efsanevi sporcu Usain Bolt'un tahtının yeni sahibi oldu.
İŞTE TARİHİ AN
ERDOĞAN'DAN KUTLAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkarak göğsümüzü kabartan Ramil Guliyev'i tebrik etti. Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metrede altın madalya kazanarak hepimizi gururlandıran Ramil Guliyev'i gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayrıca bir telgraf göndererek de milli sporcumuzu tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.
AZİZ YILDIRIM SEVİNÇTEN AĞLADI
Fenerbahçe sporcusu olan Ramil Guliyev'in başarısı sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'ı duygulandırdı. Ramil'in altın madalya almasından sonra kulüp televizyonu FBTV'ye telefonla bağlanan Yıldırım, Ramil Guliyev'in tarihi başarısından bahsederken sesi titredi. Milli atletin dünya şampiyonu olmasından dolayı duyduğu gururu dile getiren başkan Yıldırım, "Bu akşam ağlayacak pozisyondaydım. Böyle bir çocuğumuzun dünya şampiyonu olmasından dolayı çok gururluyum" dedi. Yıldırım, Ramil'in kazandığı şampiyonluğu Fenerbahçe camiasına ve Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulunurken, "Ramil'in bu geceki başarısı, basketbolda Avrupa şampiyonu olan takımımızın başarısıyla eşdeğerdedir, hatta daha fazladır" ifadelerini kullandı.
SIRA OLİMPİYAT MADALYASINDA
Tarihi zaferin ardından konuşan Guliyev, bu başarıyı elde edebileceğine sene boyunca inandığını dile getirdi. Atletizmde dünya şampiyonluğunun en büyük isteği olduğunu vurgulayan Guliyev, "Benim için çok inanılmaz bir yarışma oldu. Bunu başarabileceğime sene boyunca inanmıştım. Bundan sonra inşallah olimpiyatta madalya gelir. Usain Bolt burada olsun isterdim ama olmadı. Sıra bizde, inşallah daha iyi olur. Azerbaycan bayrağıyla tur atma isteğim vardı. Ben bunu yaptım. Yarış çok zor geçti. Bütün sporcular çok hazırdı. Yarışta kim kuvvetliyse o kazandı." diye konuştu. Ramil Guliyev sözlerini kendisine destek olan herkese teşekkür ederek tamamladı.
572 BİN TL KAZANDI
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin (IAAF) Dünya Atletizm Şampiyonaları'nda altın madalyayı kazananlara verdiği 60 bin dolar kazanan (260 bin lira) Ramil Guliyev, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ödül yönetmeliğine göre de 375 Cumhuriyet altınının (368 bin lira) sahibi oldu. Milli atlet tarihi başarısıyla yaklaşık 572 bin lira kazandı.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:22
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Gary Medel Beşiktaş'ta!
Toplam 23
Yorum
kuzeyli tabi tabi inter 12m luk futbolcusunu 3m a verdi size acaba defolu olabilir mi.
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Sahaya bıçak atan taraftar serbest
Toplam 6
Yorum
Omer Konya 5 mac ceza aldi cogunu bu adam yuzunden bu olay yuzunden bu kadar tartisildi. adam serbest Adalet istiyoruz. Ha besiktasliyim bu arada
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Ramil Guliyev tarihe geçti!
Toplam 2
Yorum
bjkli Hemen sevinmeyelim. Bayan atletlerimizi hatırlayalım ve doping sonuçlarını bekleyelim. Seviniyoruz bir yıla kalmadan madalyayı iade ediyoruz
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