 Guliyev tarih yazdı! – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ağustos 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Guliyev tarih yazdı!

    Guliyev tarih yazdı!

    Londra’da düzenlenen 16. Dünya Atletizm Şampiyonası’nda dün tarihi bir an yaşadık. Milli sporcumuz , 200 metrede 20.09’luk derecesiyle altın madalyayı aldı. Türk Atletizm tarihinde ülkemize ilk kez dünya şampiyonluğu sevincini yaşatan Guliyev, bu mesafede üst üste dört kez zirve yapan efsanevi sporcu Usain Bolt'un tahtının yeni sahibi oldu.

    Londra'da yapılan Dünya Atletizm Şampiyonası'nda önceki gün gümüş alan Yasmani Copello'dan sonra dün de altın madalyaya uzanan tarih yazdı.... 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metre finalinde 20.09'luk derecesiyle finiş gören milli atletimiz, Türkiye'nin Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altın alan ilk sporcusu oldu. En büyük rakibi Bostvanalı İsaac Mawala'nın mide iltihabı geçirip, yarışa sorunlu bir şekilde katılmasıyla Ramil'in altın madalya şansı daha da yükselmişti. Eleme turlarını bir bir geçerek finale kadar gelen Guliyev, dün akşam da müthiş bir performans sergileyerek G.Afrikalı Wayde Van Niekerk'in 2 salise önünde ipi göğüsledi ve tarihimizdeki ilk altın madalyamızı kazandırdı. Fenerbahçe'nin sporcusu olan Ramil, zaferini Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla tur atarak kutladı. Yarışta Trinidad Tobagolu Jereem Richards ise 20.11 ile bronz kazandı. Niekerenk, Richards'ı saniyenin binde biri farkla geçti.

    İŞTE TARİHİ AN



    ERDOĞAN'DAN KUTLAMA
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkarak göğsümüzü kabartan 'i tebrik etti. Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metrede altın madalya kazanarak hepimizi gururlandıran Ramil Guliyev'i gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayrıca bir telgraf göndererek de milli sporcumuzu tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

    AZİZ YILDIRIM SEVİNÇTEN AĞLADI
    Fenerbahçe sporcusu olan Ramil Guliyev'in başarısı sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'ı duygulandırdı. Ramil'in altın madalya almasından sonra kulüp televizyonu FBTV'ye telefonla bağlanan Yıldırım, Ramil Guliyev'in tarihi başarısından bahsederken sesi titredi. Milli atletin dünya şampiyonu olmasından dolayı duyduğu gururu dile getiren başkan Yıldırım, "Bu akşam ağlayacak pozisyondaydım. Böyle bir çocuğumuzun dünya şampiyonu olmasından dolayı çok gururluyum" dedi. Yıldırım, Ramil'in kazandığı şampiyonluğu Fenerbahçe camiasına ve Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulunurken, "Ramil'in bu geceki başarısı, basketbolda Avrupa şampiyonu olan takımımızın başarısıyla eşdeğerdedir, hatta daha fazladır" ifadelerini kullandı.



    SIRA OLİMPİYAT MADALYASINDA
    Tarihi zaferin ardından konuşan Guliyev, bu başarıyı elde edebileceğine sene boyunca inandığını dile getirdi. Atletizmde dünya şampiyonluğunun en büyük isteği olduğunu vurgulayan Guliyev, "Benim için çok inanılmaz bir yarışma oldu. Bunu başarabileceğime sene boyunca inanmıştım. Bundan sonra inşallah olimpiyatta madalya gelir. Usain Bolt burada olsun isterdim ama olmadı. Sıra bizde, inşallah daha iyi olur. Azerbaycan bayrağıyla tur atma isteğim vardı. Ben bunu yaptım. Yarış çok zor geçti. Bütün sporcular çok hazırdı. Yarışta kim kuvvetliyse o kazandı." diye konuştu. Ramil Guliyev sözlerini kendisine destek olan herkese teşekkür ederek tamamladı.

    572 BİN TL KAZANDI
    Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin (IAAF) Dünya Atletizm Şampiyonaları'nda altın madalyayı kazananlara verdiği 60 bin dolar kazanan (260 bin lira) Ramil Guliyev, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ödül yönetmeliğine göre de 375 Cumhuriyet altınının (368 bin lira) sahibi oldu. Milli atlet tarihi başarısıyla yaklaşık 572 bin lira kazandı.
    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Guliyev tarih yazdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.