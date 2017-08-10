Ramil Guliyev tarihe geçti!
16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede dünya şampiyonu oldu.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonanın 7. gününde, erkekler 200 metre finali yapıldı.
Fenerbahçe'nin sporcusu Ramil Guliyev, 20.09'luk derecesiyle Türkiye'ye erkekler 200 metrede ilk altın madalyasını kazandırarak tarihe geçti.
Güney Afrikalı Wayde Van Niekerk 20.11 ile gümüş, Trinidad Tobagolu Jereem Richards ise 20.11 ile bronz madalya kazandı. Niekerenk, Richards'ı saniyenin binde biri farkla geçerek ikinciliği elde etti.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:13
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En değerli takım ve futbolcu hangisi?
Toplam 13
Yorum
konyalı KESİNLİKLE BU LİGİN EN PAHALI OYUNUCARLI EN BAŞTA TALİSCA VE YUSUF YAZICI GERİSİ BELLİ ZATEN İYİ AMA YUSUFUN DAHA DEĞERİ BİÇİLMEMİŞ SANIRIM
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Galatasaray, Kayserispor'a hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
austin lig başladı ii transferler dedik kanatlar garry,yasin pehh..
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Beklenen ilgi yok
Toplam 4
Yorum
ERAY TS Taraftarı olmayan Başakşehir bile bizden daha çok kombine satmış. Taraftarın bir şeyden anladığı yok. Bu takım kafaya oynar.
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