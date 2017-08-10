 Ramil Guliyev tarihe geçti! – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    tarihe geçti!

    Ramil Guliyev tarihe geçti!

    16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan , erkekler 200 metrede dünya şampiyonu oldu.

    İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonanın 7. gününde, erkekler 200 metre finali yapıldı.

    Fenerbahçe'nin sporcusu , 20.09'luk derecesiyle Türkiye'ye erkekler 200 metrede ilk altın madalyasını kazandırarak tarihe geçti.

    Güney Afrikalı Wayde Van Niekerk 20.11 ile gümüş, Trinidad Tobagolu Jereem Richards ise 20.11 ile bronz madalya kazandı. Niekerenk, Richards'ı saniyenin binde biri farkla geçerek ikinciliği elde etti.

    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:13
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