Milli Atlet, yarı finalde 1. oldu
Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metre yarı finalinde Ramil Guliyev, 20.18'lik dereceyle birinci olarak finale yükseldi.
16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede finale çıktı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonanın 6. gününde, erkekler 200 metre yarı finali yapıldı.
Avrupa ikincisi Ramil Guliyev, 20.17'lik derecesiyle serisinde birinci oldu ve finale adını yazdırdı.
Aynı seride yarışan ABD'li Ameer Webb ve Güney Afrikalı Wayde Van Niekerk de finale yükselen diğer atletler oldu.
Ramil Guliyev yarın TSİ 23.52'de 200 metrede final mücadelesi verecek.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 05:42
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En az kazanan yıldız
Toplam 2
Yorum
ali kırcı Bir anda çok arttırmasınlar şımarma olur ister istemez zamanla 250 bin euro yap 1 sene sonra 1 milyon yap kademe kademe...
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Nasri bombası
Toplam 1
Yorum
Temple Bu antalya 1 eto aldı diye tüm önüne geleni alırım zandediyor :)
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En az kazanan yıldız
Toplam 2
Yorum
Unal Bu cocuga 1 milyon eurodan az verme yonetim . Bu giderse bunun yerine milyonlar harcasan bulamazsin
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