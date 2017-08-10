 Milli Atlet, yarı finalde 1. oldu – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    Milli Atlet, yarı finalde 1. oldu

    Milli Atlet, yarı finalde 1. oldu

    Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metre yarı finalinde , 20.18'lik dereceyle birinci olarak finale yükseldi.

    16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan , erkekler 200 metrede finale çıktı.

    İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonanın 6. gününde, erkekler 200 metre yarı finali yapıldı.

    Avrupa ikincisi Ramil Guliyev, 20.17'lik derecesiyle serisinde birinci oldu ve finale adını yazdırdı.

    Aynı seride yarışan ABD'li Ameer Webb ve Güney Afrikalı Wayde Van Niekerk de finale yükselen diğer atletler oldu.

    Ramil Guliyev yarın TSİ 23.52'de 200 metrede final mücadelesi verecek.

    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 05:42
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