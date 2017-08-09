Milli Atlet, yarı finalde 1. oldu
Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metre yarı finalinde Ramil Guliyev, 20.18'lik dereceyle birinci olarak finale yükseldi.
16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede finale çıktı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonanın 6. gününde, erkekler 200 metre yarı finali yapıldı.
Avrupa ikincisi Ramil Guliyev, 20.17'lik derecesiyle serisinde birinci oldu ve finale adını yazdırdı.
Aynı seride yarışan ABD'li Ameer Webb ve Güney Afrikalı Wayde Van Niekerk de finale yükselen diğer atletler oldu.
Ramil Guliyev yarın TSİ 23.52'de 200 metrede final mücadelesi verecek.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:35
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
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Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
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