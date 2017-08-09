 Milli atlet gümüş madalya kazandı – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Milli atlet gümüş madalya kazandı

    Milli atlet gümüş madalya kazandı

    Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda, 400 metre engelli finalinde , 48.49'luk derecesiyle 2. oldu ve gümüş madalya kazandı.

    16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışan , erkekler 400 metre engellide ikinci olarak gümüş madalya elde etti.

    İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonanın 6. gününde erkekler 400 metre engelli finali koşuldu.

    2016 Rio Olimpiyatları'nda bronz, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Küba asıllı Yasmani Copello Escobar, 48.49 saniyelik süresiyle ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

    Norveçli Karsten Warholm 48.35 ile altın madalyayı kazanırken, ABD'li Kerron Clement 48.52'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

    Bu sonuçla Türkiye, bu turnuvadaki ilk madalyasına elde etti.

    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Milli atlet gümüş madalya kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.