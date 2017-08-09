 Londra’da büyük gün – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Londra’da büyük gün

    Londra’da büyük gün

    'nda bugün 6 sporcumuz sahne alacak.

    A Milli Takım için günün en önemli yarışı ise 400 metre engelli olacak. Saat 23.33'te koşulacak final yarışında ay-yıldızlı ekibimiz Yasmani Copello ile madalya mücadelesi verecek. 200 metre yarı finalde Ramil Guliyev, finale kalmak için koşacak. Çekiç atmada Eşref Apak ile Özkan Baltacı, kadınlar 3 bin metre engellide ise Özlem Kaya ve Tuğba Güvenç elemelerde mücadele edecek.
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:12
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