Londra’da büyük gün

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda bugün 6 sporcumuz sahne alacak.

A Milli Takım için günün en önemli yarışı ise 400 metre engelli olacak. Saat 23.33'te koşulacak final yarışında ay-yıldızlı ekibimiz Yasmani Copello ile madalya mücadelesi verecek. 200 metre yarı finalde Ramil Guliyev, finale kalmak için koşacak. Çekiç atmada Eşref Apak ile Özkan Baltacı, kadınlar 3 bin metre engellide ise Özlem Kaya ve Tuğba Güvenç elemelerde mücadele edecek.