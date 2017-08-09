Gümüş adam Yasmani
Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda, 400 metre engelli finalinde Yasmani Copello Escobar, 48.49'luk derecesiyle 2. oldu ve gümüş madalya kazandı.
16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışan Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engellide ikinci olarak gümüş madalya elde etti.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonanın 6. gününde erkekler 400 metre engelli finali koşuldu.
2016 Rio Olimpiyatları'nda bronz, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Küba asıllı Yasmani Copello Escobar, 48.49 saniyelik süresiyle ikinci olarak gümüş madalya kazandı.
Norveçli Karsten Warholm 48.35 ile altın madalyayı kazanırken, ABD'li Kerron Clement 48.52'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.
Bu sonuçla Türkiye, bu turnuvadaki ilk madalyasına elde etti.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:09
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
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Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
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