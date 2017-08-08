 Haydi Eda Tuğsuz – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    Haydi

    Haydi Eda Tuğsuz
    Londra'da devam eden Dünya Atletizm Şampiyonası'nda bugün tüm gözler 'da olacak. Milli atletimiz Eda Tuğsuz, cirit atma finallerinde sahne alacak. 63.87 metre atarak adını finale yazdıran Eda'nın mücadelesi saat 21.00'de başlayacak. Yılın en iyi ikinci derecesini yaparak şampiyonaya katılan Fenerbahçeli sporcu, cirit atma finallerinde yarışacak ilk Türk olacak.
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:49
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