Yasmani Copello finale yükseldi
16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışan Yasmani Copello, erkekler 400 metre engellide finale yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonanın 4. gününde erkekler 400 metre engelli yarı finalleri koşuldu.
2016 Rio Olimpiyatları'nda bronz, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Küba asıllı Yasmani Copello, 48.91 saniyelik süresiyle 6. olarak final biletini aldı.
Olimpiyat şampiyonu ABD'li Kerron Clement'ın 48.35 ile yarı finalin en hızlı ismi olduğu yarışmanın finali, 9 Ağustos Çarşamba günü TSİ 23.30'da başlayacak.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:05
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Aziz Yıldırım'ın açıklaması sorulunca...
Toplam 34
Yorum
dionysos hangi at ..
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Galatasaray'ın Ibrahimovic aşkı yeniden alevleniyor
Toplam 13
Yorum
Güzel haber Güzel haber Doğru olmasa da güzel haber Bu adama verecek para nerde Adam senede25 30milyon alıyor Sen3 4 milyona mı alacan
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Aziz Yıldırım'ın açıklaması sorulunca...
Toplam 34
Yorum
camia FBliler, Lensi asagilayarak haksizlik ediyorsunuz. Bizde müthis oynadi. Bize düsen, Lense yolun acik olsun demektir. Gerisini BJK düsünsün
Yasmani Copello finale yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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