 Yasmani Copello finale yükseldi – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Yasmani Copello finale yükseldi

    Yasmani Copello finale yükseldi

    16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışan Yasmani Copello, erkekler 400 metre engellide finale yükseldi.

    İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonanın 4. gününde erkekler 400 metre engelli yarı finalleri koşuldu.

    2016 Rio Olimpiyatları'nda bronz, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Küba asıllı Yasmani Copello, 48.91 saniyelik süresiyle 6. olarak final biletini aldı.

    Olimpiyat şampiyonu ABD'li Kerron Clement'ın 48.35 ile yarı finalin en hızlı ismi olduğu yarışmanın finali, 9 Ağustos Çarşamba günü TSİ 23.30'da başlayacak.

    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:05
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