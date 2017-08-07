Ramil Guliyev yarı finale yükseldi
16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede yarı finale çıktı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonanın 4. gününde erkekler 200 metre elemeleri yapıldı.
4. seride koşan Avrupa 2'ncisi Ramil, 20.16 saniyeyle toplamda 2. sırayı aldı ve 9 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.55'ye başlayacak yarı finalde yarışmaya hak kazandı.
Elemelerin en iyi derecesini, 20.05 ile Trinidad Tobagolu Jereem Richards elde etti. Altın madalyanın favorilerinden, 400 metre dünya rekortmeni Wayde van Niekerk de 20.16 ile turu atladı.
19.77 ile sezonun en iyi derecesinin sahibi Isaac Makwala'nın yarıştan çekilmesi, Ramil'in madalya şansını arttırdı.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:40
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Anlaşma tamam!
Toplam 4
Yorum
ASLANKRAL1905-13 ASAMOAH GELSİN DERTLER BİTSİN.......EN BÜYÜK CİMBOMMMM..
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Bankada 100 milyon euro paramız var
Toplam 46
Yorum
Komiksiniz Butun Fenerbahçe camiasina bir pisikolaga gorunmelerini tafsiye ederim.
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Aziz Yıldırım'ın açıklaması sorulunca...
Toplam 24
Yorum
Gerçek Gorunen koy klavuz istemiyor. Fenerbahçeli taraftarlara, siz hakkettiginiz yerdesiniz.Bu yonetimle size sampiyonluk hayal.baskette basarilar
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