 Ramil Guliyev yarı finale yükseldi – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    yarı finale yükseldi

    <a href="/index/ramil-guliyev?id=7bcbb099-d461-43b5-b2eb-e582b922c30a" class="" rel="tag">Ramil Guliyev</a> yarı finale yükseldi

    16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan , erkekler 200 metrede yarı finale çıktı.

    İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonanın 4. gününde erkekler 200 metre elemeleri yapıldı.

    4. seride koşan Avrupa 2'ncisi Ramil, 20.16 saniyeyle toplamda 2. sırayı aldı ve 9 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.55'ye başlayacak yarı finalde yarışmaya hak kazandı.

    Elemelerin en iyi derecesini, 20.05 ile Trinidad Tobagolu Jereem Richards elde etti. Altın madalyanın favorilerinden, 400 metre dünya rekortmeni Wayde van Niekerk de 20.16 ile turu atladı.

    19.77 ile sezonun en iyi derecesinin sahibi Isaac Makwala'nın yarıştan çekilmesi, Ramil'in madalya şansını arttırdı.

    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:40
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