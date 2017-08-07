 Pistlerin efendisi – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Pistlerin efendisi

    Pistlerin efendisi
    Londra'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nın 100 metre finalinde bronz madalya kazanan , gündemin 1 numarası oldu. Yarışı birinci tamamlayan Gatlin, ilk kez bir finali kaybeden Bolt'un önünde saygıyla eğilirken, bu hareket dünya basınında geniş yer aldı. Bu arada Bolt, Londra'da 4x100 bayrakta dereceye girmesi halinde dünya şampiyonalarında 12 madalya kazanacak ve bu alanda zirveye çıkacak.
    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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