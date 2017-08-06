Usain Bolt son 100 metre yarışını kaybetti
Kariyerinde son kez 100 metre koşan Usain Bolt, jübile yarışında büyük bir hüsran yaşadı. Üst üste 28 final kazanan Jamaikalı atlet, Dünya Atletizm Şampiyonasında üçüncü oldu.
Üst üste 28 final kazanan; 11 Dünya şampiyonluğu, 8 Olimpiyat altını olan Usain Bolt kariyerinde bir ilki yaşadı Londra'daki Dünya Şampiyonası'nda hayatında ilk kez bir atletin gerisinde kaldı. Çok kötü bir çıkış yapan Usain Bolt yarışın ilerleyen metrelerinde temposunu arttıramayınca bronz madalya ile kariyerini noktalamış oldu.
Justin Gatlin, son kez rakip olduğu Usain Bolt'u geçtiği finalin ardından, efsaneyi önünde eğilerek uğurladı.
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:49
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Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 20
Yorum
SADS FORVET . ORTA SAHA STOPER SOL BEK
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Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 20
Yorum
Miyane Transfer gerekli de, bunları neden "müjde" diye veriyorsunuz. İnsanlar neden transfer delisi. Takımlar batmış, ffp var, altyapı oyuncusu yok
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Kiralık mı gitsem acaba?
Toplam 25
Yorum
Sürahi 1)Futbol değil oyuncu mevkisi anlamıyor desen neyse 2) Ki bence senin bu konu hakkında bilgin yok Valbuena as mevki OOS Ekici as mevki OOS
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