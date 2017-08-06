 Bronzlu veda – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    Bronzlu veda

    Bronzlu veda
    Jamaikalı sprinter , kariyerinin son yarışında ABD'li Justin Gatlin'e geçilerek üçüncü oldu. 100 metrede çıktığı son 28 finalin hepsini kazanan 30 yaşındaki Bolt, Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 9.95'lik derecesiyle bronz madalya alabildi. Gatlin 9.92'le altın, vatandaşı Christian Coleman ise 9.94'le gümüş madalya kazandı. Dünya rekoru 9.58'le Bolt'a ait.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:26
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