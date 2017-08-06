 Bakan Bak, Muhsine Gezer’i tebrik etti – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    Bakan Bak, ’i tebrik etti

    Bakan Bak, Muhsine Gezer’i tebrik etti

    , Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'nda yıldız kızlar 400 metrede altın madalya kazanan milli sporcu ’i tebrik etti.

    Bakan Bak, yayımladığı kutlama mesajında, "İsviçre'nin Nottwil kentinde düzenlenen IPC Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'nın son gününde, 400 metrede 1 dakika 2.1 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi olan 'i kutluyorum. Şampiyonada ülkemizi büyük bir başarıyla temsil ederek bizleri gururlandıran milli sporcumuzu tebrik eder, bu başarıda emeği geçen herkesi ülkem ve şahsım adına teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:41
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