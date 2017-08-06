Bakan Bak, Muhsine Gezer’i tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'nda yıldız kızlar 400 metrede altın madalya kazanan milli sporcu Muhsine Gezer’i tebrik etti.
Bakan Bak, yayımladığı kutlama mesajında, "İsviçre'nin Nottwil kentinde düzenlenen IPC Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'nın son gününde, 400 metrede 1 dakika 2.1 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi olan Muhsine Gezer'i kutluyorum. Şampiyonada ülkemizi büyük bir başarıyla temsil ederek bizleri gururlandıran milli sporcumuzu tebrik eder, bu başarıda emeği geçen herkesi ülkem ve şahsım adına teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:41
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İspanyollar ‘Rincon’ dedi
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Yasama 29 yaşında biri şu anda gerekli değil. Gelecek adına 20-22 yaş aralığına biri alınabilir. Ancak sol stoper ve sol bek eksiğimiz var.
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Transfer resmen açıklandı
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Yasama Snaijder yıllık 1,8 m euro karşılığnda anlaşma yaptı. Onun için ortalığı ayağa kaldıranlar keriz yerine konmak nasıl bir duygu şimdi anlatı
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Galatasaray kupayı evine getirdi
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Behlul Utanın büyükler takımı a takımı bu çocuklardan utanın
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