Bakan Bak, Muhsine Gezer’i tebrik etti

Bakan Bak, yayımladığı kutlama mesajında, "İsviçre'nin Nottwil kentinde düzenlenen IPC Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'nın son gününde, 400 metrede 1 dakika 2.1 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi olan Muhsine Gezer'i kutluyorum. Şampiyonada ülkemizi büyük bir başarıyla temsil ederek bizleri gururlandıran milli sporcumuzu tebrik eder, bu başarıda emeği geçen herkesi ülkem ve şahsım adına teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.