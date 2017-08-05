Yasemin Can 11'inci oldu

Dünya rekortmeni ve Olimpiyat Şampiyonu Almaz Ayana'nın yılın en iyi derecesini koşarak kazandığı 10 bin metre kadınlar finalinde 33 atlet yarıştı. Müsabaka başında Almaz Ayana, eski şampiyon Tirunesh Dibaba ve Kenyalı Agnes Tirop ile birlikte seyirciye tanıtılan dört atletten biri olan Avrupa Şampiyonu Yasemin Can, dev finali 31:35.48 ile 11. sırada noktaladı.



Bu dalda Olimpiyat altıncılığı bulunan Yasemin, başlarda bir süre lider götürdüğü yarışta dördüncü kilometreyi Almaz Ayana'nın hemen arkasında geçti. Ancak bu dakikadan sonra tempoyu bir anda artırarak farkı açmaya başlayan Ayana'nın hızına ayak uyduramayan Yasemin Can, önce arkadaki gruba yakalandı, son iki kilometrede ise daha geriye düştü. Yasemin, finişten 31:35.48 ile geçtiği yarışı 11. olarak tamamladı.







100 METREDE FİNALİST YOK

Türkiye'nin tarihinde ilk kez iki yarı finalistle temsil edildiği 100 metrede ise ay-yıldızdan finalist çıkmadı. Yarı finalin ikinci serisinde yarışan Jak Ali Harvey, 10.16 ile dördüncü olurken, Usain Bolt'un serisindeki Emre Zafer Barnes 10.27 ile altıncı sırayı aldı. Toplu listede Jak Ali 12'nci, Emre Zafer ise 18'inci sırada kaldı.







ÜÇÜNCÜ GÜNDE MARATON VAR

Şampiyonanın üçüncü günü, Türkiye'nin en yüksek temsiline sahne olacak. Peşpeşe yapılacak olan maraton yarışlarında erkeklerde Ercan Muslu, Kaan Kigen Özbilen ve Mert Girmalegesse, kadınlarda ise Fadime Suna Çelik yarışacak. Sabah seansında 400 metre engelli seçmesinde Yasmani Copello Escobar, 3000 metre su engelli seçmesinde Tarık Langat Akdağ, akşam seansında ise cirit atmada Eda Tuğsuz mücadele verecek.