 Usain Bolt geçildi – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ağustos 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    geçildi

    Usain Bolt geçildi

    Kariyerinde son kez 100 metre koşan , jübile yarışında büyük bir hüsran yaşadı. Üst üste 28 final kazanan Jamaikalı atlet, Dünya Atletizm Şampiyonasında üçüncü oldu.

    , kariyerindeki son bireysel yarış olan Dünya Atletizm Şampiyonası 100 metre finalini kaybetti. Justin Gatlin, 9.92'lik derecesiyle birinci olurken Bolt, 3. sırada tamamladı.

    Üst üste 28 final kazanan; 11 Dünya şampiyonluğu, 8 Olimpiyat altını olan Usain Bolt kariyerinde bir ilki yaşadı Londra'daki Dünya Şampiyonası'nda hayatında ilk kez bir atletin gerisinde kaldı. Çok kötü bir çıkış yapan Usain Bolt yarışın ilerleyen metrelerinde temposunu arttıramayınca bronz madalya ile kariyerini noktalamış oldu.



    Justin Gatlin, son kez rakip olduğu Usain Bolt'u geçtiği finalin ardından, efsaneyi önünde eğilerek uğurladı.
    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Usain Bolt geçildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.