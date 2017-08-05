Çekiç atmada Kıvılcım Kaya Salman elendi
İngiltere'nin Londra kentinde devam eden 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda çekiç atma elemelerinin sabah seansında yarışan Kıvılcım Kaya-Salman elendi.
2017 yılı içinde 71.88'lik bir derecesi bulunan 25 yaşındaki mili atlet Kıvılcım Kaya Salman, ikinci kez yarıştığı Dünya Şampiyonası'nda finale kalamadı. Bu yılın Avrupa Takımlar Kupası 1. Lig galibi olan Kıvılcım, ilk hakkında 66.33 atarak açtığı yarışmada daha sonra 67.76 attı. Son hakkındaki 66.93 ile derecesini geliştiremeyen Kıvılcım, grupta 67.76'lık derecesiyle yedinci oldu. Finale kalabilmek için ikinci grubu bekleyen Kıvılcım, 7 sporcunun barajı geçmesiyle pazartesi günü yapılacak olan final yarışmasına adını yazdıramadı.
Kıvılcım, 2015 Pekin'de de yarışmış ve seçmede 20. sırayı almıştı. Eski dünya yıldızlar ikincisi milli atlet, bu kez 15. olup sıralamasını geliştirmesine karşın hedefi olan finale yükselemedi.
''DAHA İYİSİNİ BEKLİYORDUM''
Kıvılcım Kaya-Salman, yarışma sonrasında "Daha iyi bir derece atmayı bekliyordum. 69 metrelik bir eleme atışı yapabileceğimi düşündüm, ama olmadı. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirmişken Dünya Şampiyonası'nda en azından finalle taçlandırmalıydım" açıklamasında bulundu.
Öte yandan Kıvılcım Kava Salman, Meryem Akdağ ve Polat Kemboi Arıkan Dünya Şampiyonası'ndan elenen ilk Türk isimler oldu.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:06
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Yorum
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has cimboomlu Ya arkadas bu adam 8 senede 6 kere sampiyon olmus daha neyi bekliyosunuz fatih hoca bu takima 5 seneliqine qelmeli ondan sonra da allah
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