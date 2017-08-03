''Tek hedefim Türkiye için madalya kazanmak"

400 Metre engel yarışında Türkiye'yi temsil edecek olan Milli Atlet Yasmani Copello Escobar, Dünya şampiyonasına çok iyi hazırlandığını belirterek: ''Olimpiyatlarda Ülkeme madalya kazandırdım. İnşallah burada da kazandıracağım. Kendimi çok iyi hissediyorum. İnşallah bir sakatlık veya aksilik olmadığı taktirde hedefime ulaşacağım'' dedi.



200 metrede 19.88'lik derecesi ile Türkiye rekorunu elinde bulunduran Ramil Guliyev ise,''çok iyi bir hazırlık süreci oldu benim için. Hedeflerime bir bir ulaşmaya başladım. Bu dünya şampiyonasında madalya hedefi koyduk. İnşallah bunu başarmak istiyorum'' şelinde konuştu.