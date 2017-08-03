 ''Tek hedefim Türkiye için madalya kazanmak" – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    ''Tek hedefim Türkiye için madalya kazanmak"

    ''Tek hedefim Türkiye için madalya kazanmak"

    Yarın Londra'da başlayacak olan Dünya Atletizm Şampiyonası öncesi Milli atletler ve Ramil Guliyev'in tek hedefi madalya.

    400 Metre engel yarışında Türkiye'yi temsil edecek olan Milli Atlet , Dünya şampiyonasına çok iyi hazırlandığını belirterek: ''Olimpiyatlarda Ülkeme madalya kazandırdım. İnşallah burada da kazandıracağım. Kendimi çok iyi hissediyorum. İnşallah bir sakatlık veya aksilik olmadığı taktirde hedefime ulaşacağım'' dedi.

    200 metrede 19.88'lik derecesi ile Türkiye rekorunu elinde bulunduran Ramil Guliyev ise,''çok iyi bir hazırlık süreci oldu benim için. Hedeflerime bir bir ulaşmaya başladım. Bu dünya şampiyonasında madalya hedefi koyduk. İnşallah bunu başarmak istiyorum'' şelinde konuştu.

    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:41
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