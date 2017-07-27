 Dünya Atletizm Şampiyonası'na doğru – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    Dünya Şampiyonası'na doğru

    Dünya Atletizm Şampiyonası'na doğru

    Uluslararası Federasyonları Birliği (IAAF), Dünya Şampiyonası'na 1 hafta kala Türkiye'ye 4x400 metre bayrak kategorisi için davet yazısı gönderdi.

    Türkiye Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 4-13 Ağustos'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek organizasyona sayılı gün kala IAAF'tan, 4x400 metre listesinde baraj sınırında olan milli takıma, geç kabul (late-entry) daveti geldi.

    Böylece şampiyonada mücadele edecek milli takım kafilesi, 27 kişiye yükseldi. Listeye eklenen 4x400 metre bayrak takımında, 400 metre engelli branşında kafilede bulunan Yasmani Copello Escobar ile birlikte Yavuz Can, Batuhan Altıntaş, Ahmet Kasap ve Mahsum Korkmaz yer alıyor.

    Bu değişikliğin ardından Türk Milli Takımı kadrosu şu şekilde oluştu:

    Kadınlar

    Cirit: Eda Tuğsuz

    Çekiç: Kıvılcım Kaya Salman

    5 ve 10 bin metre: Yasemin Can

    Maraton: Fadime Suna Çelik

    3 bin metre engelli: Tuğba Güvenç ve Özlem Kaya

    1500 metre: Meryem Akdağ

    Erkekler

    400 metre engelli: Yasmani Copello Escobar

    4x100 metre erkekler bayrak yarışı: Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes, İzzet Safer ve Yiğitcan Hekimoğlu

    4x400 metre erkekler bayrak yarışı: Yasmani Copello Escobar, Yavuz Can, Batuhan Altıntaş, Ahmet Kasap ve Mahsum Korkmaz

    Çekiç: Eşref Apak ve Özkan Baltacı

    10 bin metre: Polat Kemboi Arıkan

    200 metre: Ramil Guliyev

    Maraton: Kaan Kigen Özbilen, Mert Girmalegesse ve Ercan Muslu

    3 bin metre engelli: Tarık Langat Akdağ

    100 metre: Jak Ali Harvey

    20 kilometre yürüyüş: Ersin Tacir, Salih Korkmaz ve Mert Atlı

    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:18
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