Dünya Atletizm Şampiyonası'na doğru
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), Dünya Şampiyonası'na 1 hafta kala Türkiye'ye 4x400 metre bayrak kategorisi için davet yazısı gönderdi.
Türkiye Atletizm Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 4-13 Ağustos'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek organizasyona sayılı gün kala IAAF'tan, 4x400 metre listesinde baraj sınırında olan milli takıma, geç kabul (late-entry) daveti geldi.
Böylece şampiyonada mücadele edecek milli takım kafilesi, 27 kişiye yükseldi. Listeye eklenen 4x400 metre bayrak takımında, 400 metre engelli branşında kafilede bulunan Yasmani Copello Escobar ile birlikte Yavuz Can, Batuhan Altıntaş, Ahmet Kasap ve Mahsum Korkmaz yer alıyor.
Bu değişikliğin ardından Türk Milli Takımı kadrosu şu şekilde oluştu:
Kadınlar
Cirit: Eda Tuğsuz
Çekiç: Kıvılcım Kaya Salman
5 ve 10 bin metre: Yasemin Can
Maraton: Fadime Suna Çelik
3 bin metre engelli: Tuğba Güvenç ve Özlem Kaya
1500 metre: Meryem Akdağ
Erkekler
400 metre engelli: Yasmani Copello Escobar
4x100 metre erkekler bayrak yarışı: Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes, İzzet Safer ve Yiğitcan Hekimoğlu
4x400 metre erkekler bayrak yarışı: Yasmani Copello Escobar, Yavuz Can, Batuhan Altıntaş, Ahmet Kasap ve Mahsum Korkmaz
Çekiç: Eşref Apak ve Özkan Baltacı
10 bin metre: Polat Kemboi Arıkan
200 metre: Ramil Guliyev
Maraton: Kaan Kigen Özbilen, Mert Girmalegesse ve Ercan Muslu
3 bin metre engelli: Tarık Langat Akdağ
100 metre: Jak Ali Harvey
20 kilometre yürüyüş: Ersin Tacir, Salih Korkmaz ve Mert Atlı
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:18
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Lucescu ile masaya oturuldu
Toplam 64
Yorum
Matt Arkadaş biraz uyanın ya, kime biat ettiğinize bir bakın, milli takımı bitirdi cimbomboş u son 2 döneminde yaptığı saçma sapan transferlerle
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Negredo transferinde yeni gelişmeler
Toplam 6
Yorum
FİKOO KORKUN LAN RENKLİLER
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Lucescu ile masaya oturuldu
Toplam 64
Yorum
Matt Kendi takımına yaptığı transferlerden damadının aracılığı ile dünya kadar yasa dışı para yemiş 6alatasaraydan. Ve siz hala bu adama tapıyor
Dünya Atletizm Şampiyonası'na doğru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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