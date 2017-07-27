Dünya Atletizm Şampiyonası'na doğru

Türkiye Atletizm Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 4-13 Ağustos'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek organizasyona sayılı gün kala IAAF'tan, 4x400 metre listesinde baraj sınırında olan milli takıma, geç kabul (late-entry) daveti geldi.

Böylece şampiyonada mücadele edecek milli takım kafilesi, 27 kişiye yükseldi. Listeye eklenen 4x400 metre bayrak takımında, 400 metre engelli branşında kafilede bulunan Yasmani Copello Escobar ile birlikte Yavuz Can, Batuhan Altıntaş, Ahmet Kasap ve Mahsum Korkmaz yer alıyor.

Bu değişikliğin ardından Türk Milli Takımı kadrosu şu şekilde oluştu:

Kadınlar



Cirit: Eda Tuğsuz

Çekiç: Kıvılcım Kaya Salman

5 ve 10 bin metre: Yasemin Can

Maraton: Fadime Suna Çelik

3 bin metre engelli: Tuğba Güvenç ve Özlem Kaya

1500 metre: Meryem Akdağ

Erkekler

400 metre engelli: Yasmani Copello Escobar

4x100 metre erkekler bayrak yarışı: Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes, İzzet Safer ve Yiğitcan Hekimoğlu

4x400 metre erkekler bayrak yarışı: Yasmani Copello Escobar, Yavuz Can, Batuhan Altıntaş, Ahmet Kasap ve Mahsum Korkmaz

Çekiç: Eşref Apak ve Özkan Baltacı

10 bin metre: Polat Kemboi Arıkan

200 metre: Ramil Guliyev

Maraton: Kaan Kigen Özbilen, Mert Girmalegesse ve Ercan Muslu

3 bin metre engelli: Tarık Langat Akdağ

100 metre: Jak Ali Harvey

20 kilometre yürüyüş: Ersin Tacir, Salih Korkmaz ve Mert Atlı