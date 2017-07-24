Dünya Atletizm Şampiyonası'na doğru

Dünya Atletizm Şampiyonası, 4-13 Ağustos tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek.

Başkent Londra'daki şampiyonada Türkiye'yi 16 erkek ve 7 kadın sporcu temsil edecek. Türk Milli Takımı daha önce 2015 yılında Çin'de gerçekleştirilen şampiyonaya 12 atletle katılmıştı.

Dünya Şampiyonası'na katılacak erkek ve kadın milli takım sporcuları ve kategorileri şöyle:

Kadınlar:

Cirit: Eda Tuğsuz

Çekiç: Kıvılcım Kaya Salman

5 ve 10 bin metre: Yasemin Can

Maraton: Fadime Suna Çelik

3 bin metre engelli: Tuğba Güvenç ve Özlem Kaya

1500 metre: Meryem Akdağ

Erkekler:

400 metre engelli: Yasmani Copello Escobar

4x100 metre erkekler bayrak yarışı: Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey, Emre Zafer, İzzet Safer ve Yiğitcan Hekimoğlu

Çekiç: Eşref Apak ve Özkan Baltacı

10 bin metre: Polat Kemboi Arıkan

200 metre: Ramil Guliyev

Maraton: Kaan Kigen Özbilen, Mert Girmalegesse ve Ercan Muslu

3 bin metre engelli: Tarık Langat Akdağ

100 metre: Jak Ali Harvey

20 kilometre yürüyüş: Ersin Tacir, Salih Korkmaz ve Mert Atlı