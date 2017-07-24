Dünya Atletizm Şampiyonası'na doğru
İngiltere'de düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ülkemizi 23 sporcu temsil edecek.
Dünya Atletizm Şampiyonası, 4-13 Ağustos tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek.
Başkent Londra'daki şampiyonada Türkiye'yi 16 erkek ve 7 kadın sporcu temsil edecek. Türk Milli Takımı daha önce 2015 yılında Çin'de gerçekleştirilen şampiyonaya 12 atletle katılmıştı.
Dünya Şampiyonası'na katılacak erkek ve kadın milli takım sporcuları ve kategorileri şöyle:
Kadınlar:
Cirit: Eda Tuğsuz
Çekiç: Kıvılcım Kaya Salman
5 ve 10 bin metre: Yasemin Can
Maraton: Fadime Suna Çelik
3 bin metre engelli: Tuğba Güvenç ve Özlem Kaya
1500 metre: Meryem Akdağ
Erkekler:
400 metre engelli: Yasmani Copello Escobar
4x100 metre erkekler bayrak yarışı: Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey, Emre Zafer, İzzet Safer ve Yiğitcan Hekimoğlu
Çekiç: Eşref Apak ve Özkan Baltacı
10 bin metre: Polat Kemboi Arıkan
200 metre: Ramil Guliyev
Maraton: Kaan Kigen Özbilen, Mert Girmalegesse ve Ercan Muslu
3 bin metre engelli: Tarık Langat Akdağ
100 metre: Jak Ali Harvey
20 kilometre yürüyüş: Ersin Tacir, Salih Korkmaz ve Mert Atlı
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:56
-
Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Toplam 6
Yorum
uA cahil arkadaşlara duyurudur siyah ve beyaz da bir renk dir ayrıca o laf öyle değil erkek adam kanatlı takım tutmaz
-
Dame N’Doye’un lakabı “Baba”
Toplam 2
Yorum
tsli abi druca baba ndoye dede amca dayı enişte işte trabzonspor
-
Yeni transfer Fabian Castillo
Toplam 4
Yorum
hop yavaş geçensene bekleneni veremedi diyene cevap kastillo olmasaidi küme düşerdik bilmiyen yazmasın lan
Dünya Atletizm Şampiyonası'na doğru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.