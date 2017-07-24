 Dünya Atletizm Şampiyonası'na doğru – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Dünya Atletizm Şampiyonası'na doğru

    Dünya Atletizm Şampiyonası'na doğru

    İngiltere'de düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ülkemizi 23 sporcu temsil edecek.

    Dünya Atletizm Şampiyonası, 4-13 Ağustos tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek.

    Başkent Londra'daki şampiyonada Türkiye'yi 16 erkek ve 7 kadın sporcu temsil edecek. Türk Milli Takımı daha önce 2015 yılında Çin'de gerçekleştirilen şampiyonaya 12 atletle katılmıştı.

    Dünya Şampiyonası'na katılacak erkek ve kadın milli takım sporcuları ve kategorileri şöyle:

    Kadınlar:

    Cirit: Eda Tuğsuz

    Çekiç: Kıvılcım Kaya Salman

    5 ve 10 bin metre: Yasemin Can

    Maraton: Fadime Suna Çelik

    3 bin metre engelli: Tuğba Güvenç ve Özlem Kaya

    1500 metre: Meryem Akdağ

    Erkekler:

    400 metre engelli: Yasmani Copello Escobar

    4x100 metre erkekler bayrak yarışı: Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey, Emre Zafer, İzzet Safer ve Yiğitcan Hekimoğlu

    Çekiç: Eşref Apak ve Özkan Baltacı

    10 bin metre: Polat Kemboi Arıkan

    200 metre: Ramil Guliyev

    Maraton: Kaan Kigen Özbilen, Mert Girmalegesse ve Ercan Muslu

    3 bin metre engelli: Tarık Langat Akdağ

    100 metre: Jak Ali Harvey

    20 kilometre yürüyüş: Ersin Tacir, Salih Korkmaz ve Mert Atlı

    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:56
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