Milliler tarihe geçti

İtalya'nın Grosseto kentinde devam eden şampiyonada, Ahmet Kasap, Akın Özyürek, Berkay Çalık ve Mahsun Korkmaz'dan oluşan 4x400 bayrak takımı, 3.10.60'lık derece ile finale kalarak, büyükler ve gençlerde Dünya ve Avrupa Şampiyonaları tarihine geçti. Milli Takım ayrıca, gençler Türkiye rekoru olan 3.10.07'ye çok yakın bir derece elde etti.