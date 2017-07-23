Gülnaz bronz kazandı
İtalya'nın Grosseto kentinde devam eden Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 3 bin metre su engellide piste çıkan Gülnaz Uskun, 10.19.44'lük derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu. Öte yandan 4x400 bayrak takımı, 3.10.60'lık derece ile finale kalarak, büyükler ve gençlerde Dünya ve Avrupa Şampiyonaları tarihine geçti.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:53
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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