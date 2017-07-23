 Gülnaz bronz kazandı – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    Gülnaz bronz kazandı

    Gülnaz bronz kazandı
    İtalya'nın Grosseto kentinde devam eden Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 3 bin metre su engellide piste çıkan , 10.19.44'lük derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu. Öte yandan 4x400 bayrak takımı, 3.10.60'lık derece ile finale kalarak, büyükler ve gençlerde Dünya ve Avrupa Şampiyonaları tarihine geçti.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:53
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