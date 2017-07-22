Sezgin Ataç 10 binde bronz aldı

İtalya'da düzenlenen 24. Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda 10 bin metrede Sezgin Ataç Avrupa üçüncüsü oldu. Darıca Bld. Eğitim Spor Kulübü'nün sporcusu, erkekler 10 bin metrede yarışa giren 11 atlet arasında 31:12.18'lik derecesilye 3. oldu.