 Sezgin Ataç 10 binde bronz aldı – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    10 binde bronz aldı

    Sezgin Ataç 10 binde bronz aldı
    İtalya'da düzenlenen 24. Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda 10 bin metrede Sezgin Ataç Avrupa üçüncüsü oldu. Darıca Bld. Eğitim Spor Kulübü'nün sporcusu, erkekler 10 bin metrede yarışa giren 11 atlet arasında 31:12.18'lik derecesilye 3. oldu.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sezgin Ataç 10 binde bronz aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.