Torbalılı Ali Berk olimpiyatta yarışacak

Önce Bursa'da düzenlenen milli takım seçmelerinde 1.94'lük derecesiyle ilk sırayı alan, ardından geçen ay Ankara'da yapılan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 1.97 metre atlayarak birincilik kürsüsüne çıkan 16 yaşındaki Erol, Macaristan'da altın madalyayı hedefliyor.

Torbalı'dan milli takıma seçilen ilk atlet olan Ali Berk, 23-29 Temmuz tarihlerinde Macaristan'ın Györ kentinde yapılacak EYOF'ta kürsüye çıkacağına inandığını belirterek, "Gelişmemde katkısı olan tüm hocalarıma ve yöneticilerime teşekkür ederim" dedi. Torbalı'dan çıkan bir sporcunun ülkemizi böylesine önemli bir uluslararası yarışmada temsil etmesinden gurur duyduklarını söyleyen Belediye Başkanı Yaşar Görmez ise, "Spor okullarımız bünyesinde keşfedilen ve yetiştirilen bir gencimiz gençlik olimpiyatlarına katılacak. Bize bu gururu yaşatan sporcumuza ve onu yetiştiren hocalarımıza teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.