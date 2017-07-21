Torbalılı Ali Berk olimpiyatta yarışacak
Basketbol oynarken Torbalı Belediyesi Spor Okulları Koordinatörü Gani Kıratlı tarafından yüksek atlamaya olan yatkınlığı keşfedilen ve yaklaşık bir yıl önce atletizme yönlendirilen Torbalılı Ali Berk Erol, gerçek bir spor mucizesine imza atıp milli takıma seçildi ve ülkemizi kısa adı EYOF olan Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Oyunları'nda temsil etmek üzere Macaristan'a gitti.
Önce Bursa'da düzenlenen milli takım seçmelerinde 1.94'lük derecesiyle ilk sırayı alan, ardından geçen ay Ankara'da yapılan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 1.97 metre atlayarak birincilik kürsüsüne çıkan 16 yaşındaki Erol, Macaristan'da altın madalyayı hedefliyor.
Torbalı'dan milli takıma seçilen ilk atlet olan Ali Berk, 23-29 Temmuz tarihlerinde Macaristan'ın Györ kentinde yapılacak EYOF'ta kürsüye çıkacağına inandığını belirterek, "Gelişmemde katkısı olan tüm hocalarıma ve yöneticilerime teşekkür ederim" dedi. Torbalı'dan çıkan bir sporcunun ülkemizi böylesine önemli bir uluslararası yarışmada temsil etmesinden gurur duyduklarını söyleyen Belediye Başkanı Yaşar Görmez ise, "Spor okullarımız bünyesinde keşfedilen ve yetiştirilen bir gencimiz gençlik olimpiyatlarına katılacak. Bize bu gururu yaşatan sporcumuza ve onu yetiştiren hocalarımıza teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:33
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''Daha iç içeyiz''
Toplam 6
Yorum
seda fb yi cl de ceyrege cikardimda söleyince dalga gecmisti benle simdi benden medet bekliolar git nurgül hanim git fb den yoksa sen yap yaptikl
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Onur: İyi çalışıyoruz
Toplam 4
Yorum
kzuey 61 Liverpool maçında kurtardı
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''Daha iç içeyiz''
Toplam 6
Yorum
seda ooooooo daaa neler olur nelerdeeeee,aziz yildirim özel sekreteri nurgülü gönderirse yoksa hersey bostur bilin istedim niyemi
Torbalılı Ali Berk olimpiyatta yarışacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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