 Bolt veda için pistte – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    Bolt veda için pistte

    Bolt veda için pistte
    Dünya ve Olimpiyat şampiyonu Jamaikalı sprinter Usain Bolt, kariyerinin son şampiyonası olan Londra Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altın kazanarak veda etmek istediğini söyledi. IAAF Elmas Ligi Monaco ayağında bugün piste çıkacak olan Bolt, 100 metre ve 4x100 metrede koşacak.
    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:00
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