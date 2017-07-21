Bolt 10'un altında koştu

Pekin, Londra ve Rio olimpiyatlarında 8 şampiyonluğu bulunan 30 yaşındaki atlet, kariyerinde katıldığı son Elmas Lig organizasyonu için Monaco'da piste çıktı. Bolt'un 9.95'lik derecesiyle kazandığı erkekler 100 metre mücadelesinde, ABD'li atlet Isiah Young 9.98 ile ikinciliği, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Akani Simbine ise 10.02 ile üçüncülüğü elde etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 4-13 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ardından emekli olacağını açıklayan Bolt, bu organizasyonda erkekler 100 ve 4x100 metre takım yarışlarında madalya mücadelesi verecek.

Laureus Dünya Spor Ödülleri'nde 4 kez yılın erkek sporcusu seçilen Usain Bolt, 100 metrede (9.58) ve 200 metrede (19.19) dünya rekorlarını da elinde bulunduruyor.