 Bolt 10'un altında koştu – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Bolt 10'un altında koştu

    Bolt 10'un altında koştu

    Jamaikalı sprinter , Elmas Lig erkekler 100 metre yarışında bu sezon ilk kez 10 saniyenin altında koşarak birinci oldu.

    Pekin, Londra ve Rio olimpiyatlarında 8 şampiyonluğu bulunan 30 yaşındaki atlet, kariyerinde katıldığı son Elmas Lig organizasyonu için Monaco'da piste çıktı. Bolt'un 9.95'lik derecesiyle kazandığı erkekler 100 metre mücadelesinde, ABD'li atlet Isiah Young 9.98 ile ikinciliği, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Akani Simbine ise 10.02 ile üçüncülüğü elde etti.

    İngiltere'nin başkenti Londra'da 4-13 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ardından emekli olacağını açıklayan Bolt, bu organizasyonda erkekler 100 ve 4x100 metre takım yarışlarında madalya mücadelesi verecek.

    Laureus Dünya Spor Ödülleri'nde 4 kez yılın erkek sporcusu seçilen , 100 metrede (9.58) ve 200 metrede (19.19) dünya rekorlarını da elinde bulunduruyor.

    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:18
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