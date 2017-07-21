 Bekmez’den bronz geldi – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    Bekmez’den bronz geldi

    Bekmez’den bronz geldi
    Milli yürüyüşçü , Gençler Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Geçen hafta Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda gümüş kazanan atlet, bu kez de gençlerde Avrupa üçüncülüğüne ulaştı. 11 gün sonra 17. yaş gününü kutlayacak olan Meryem, kendisinden iki ve üç yaş büyüklerle yarıştığı müsabakada, Ayşe Tekdal'a ait Türkiye gençler rekorunu da kırdı.
    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:01
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