Mizgin Ay, final için piste çıkacak

İtalya'da düzenlenen U20 Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası’nda Mizgin Ay, 100 metre seçmelerinin 4. serisinde 11.97'lik derecesiyle 2. olarak yarı finale kaldı.

İtalya'nın Grosseto kentinde organize edilen U20 Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda Mizgin Ay, bir başarıya daha imza attı. Milli atlet, 100 metre seçmelerinde 4. seride koştu ve 11.97'lik derecesiyle 2. olarak yarı finale yükseldi. Mizgin, daha önce Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede altın ve 200 metrede ise bronz madalya kazanmıştı. Mizgin Ay, bugün TSİ 18.45'te final için koşacak.