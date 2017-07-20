 Mizgin Ay, final için piste çıkacak – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Mizgin Ay, final için piste çıkacak

    Mizgin Ay, final için piste çıkacak

    İtalya'da düzenlenen U20 Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası’nda Mizgin Ay, 100 metre seçmelerinin 4. serisinde 11.97'lik derecesiyle 2. olarak yarı finale kaldı.

    İtalya'nın Grosseto kentinde organize edilen U20 Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda Mizgin Ay, bir başarıya daha imza attı. Milli atlet, 100 metre seçmelerinde 4. seride koştu ve 11.97'lik derecesiyle 2. olarak yarı finale yükseldi. Mizgin, daha önce Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede altın ve 200 metrede ise bronz madalya kazanmıştı. Mizgin Ay, bugün TSİ 18.45'te final için koşacak.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:49
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mizgin Ay, final için piste çıkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.