Mizgin Ay, final için piste çıkacak
İtalya'da düzenlenen U20 Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası’nda Mizgin Ay, 100 metre seçmelerinin 4. serisinde 11.97'lik derecesiyle 2. olarak yarı finale kaldı.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:49
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Havalimanında büyük tesadüf
Toplam 35
Yorum
baronofnights ha alex brezılya dısında hangı dunya ca unlu bır klupte oynadı alex fenerbahcenın bırde brezılyanın yedek yıldızlarından biri
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Havalimanında büyük tesadüf
Toplam 35
Yorum
yok rumuz videoyu izledim de talisca ve ailesi fener taraftarından cok kameralardan daha cok rahatsız olmuş
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Havalimanında büyük tesadüf
Toplam 35
Yorum
baronofnights roberto carlosmu ..hahaha cok guldurdun benı roberto carlosun emeklılıgı geldı zıze anelkanında bitik hali baska kım geldı 27 28 yaslarında yıldız ?bana 35 lık zıraat bankası futbolcularından bahssetme
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