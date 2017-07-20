 “Kariyerimi Şampiyon olarak sonlandırmak istiyorum” – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    “Kariyerimi Şampiyon olarak sonlandırmak istiyorum”

    “Kariyerimi Şampiyon olarak sonlandırmak istiyorum”

    Jamaikalı sprinter , kariyerinin son şampiyonası olan Londra Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak veda etmek istediğini söyledi.

    Dünya rekortmeni Jamaikalı sprinter , 21 Temmuz Cuma günü mücadele edeceği IAAF Elmas Ligi Monaco ayağı öncesi düzenlenen basın toplantısında kariyerinin son yarışı olan Londra Dünya Atletizm Şampiyonası hakkında açıklamalarda bulundu.

    "Şampiyon olarak veda etmek istiyorum"
    Gerçekleştirmek istediği her şeyi başardığı için emekli olmaya karar verdiğini söyleyen Bolt, "Dünya Şampiyonası'nda 100 metre ve 4x100 metre koşacağım. Londra'da hedefim kazanmak. Şampiyon olarak veda etmek istiyorum. Atletizme, farklı bir heyecan kattığımı düşünüyorum" diye konuştu.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:04
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