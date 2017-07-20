“Kariyerimi Şampiyon olarak sonlandırmak istiyorum”
Jamaikalı sprinter Usain Bolt, kariyerinin son şampiyonası olan Londra Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak veda etmek istediğini söyledi.
"Şampiyon olarak veda etmek istiyorum"
Gerçekleştirmek istediği her şeyi başardığı için emekli olmaya karar verdiğini söyleyen Bolt, "Dünya Şampiyonası'nda 100 metre ve 4x100 metre koşacağım. Londra'da hedefim kazanmak. Şampiyon olarak veda etmek istiyorum. Atletizme, farklı bir heyecan kattığımı düşünüyorum" diye konuştu.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:04
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Emre Mor’a biz de talibiz
Toplam 24
Yorum
team system BESLEME benim FENERBAHÇE için kullandığım Beşiktaşlı taraftarlarında kullanacağını düşünüp bu sayfalarda yer verdiğim terimdir NE İŞ GS'li
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Cenke hazır degil
Toplam 11
Yorum
gsli sabunmadan bilmem nekadar kar yaptik diye ovunuyordunuz gorecez bu sene
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Galatasaray'dan Östersunds'a yemek
Toplam 10
Yorum
öğretici GS da seçimler her sene mayıs ayının sonunda lig bitiminde yapılmalı ! böylece dursun gibi bir çapsızın bu kadar uzun süre kalması önlenir !
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