 Atletlerden 16 madalya – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Eylül 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Atletlerden 16 madalya

    Atletlerden 16 madalya

    Türkiye, Sırbistan'da düzenlenen 76. Balkan Şampiyonası'nı 4'ü altın 16 madalyayla tamamladı.

    Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Novi Pazar kentindeki organizasyonda Türk sporcular, 4 altın, 8 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 16 madalya kazandı.

    Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, şampiyonada madalya kazanan sporcuları kutladı.
    Bakanlığın internet sitesinde yer alan tebrik mesajında Kılıç, "Sırbistan'ın Novi Pazar kentinde düzenlenen 76. Balkan Şampiyonası'nda 4 altın, 8 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazanan sporcularımızı kutluyorum. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

    Türkiye'nin Balkan Atletizm Şampiyonası'ndaki madalyaları şöyle:

    Altın madalya
    Jak Ali Harvey - 100 metre

    Jak Ali Harvey - 200 metre

    Özkan Baltacı - Çekiç atma

    Elif Yıldırım Gören - 400 metre engelli

    Gümüş madalya
    Tuğçe Şahutoğlu - Çekiç atma

    Sebahat Akpınar - 3000 metre

    Fatma Demir - 3000 metre su engelli

    Buse Arıkazan - Sırıkla atlama

    Şeyma Yıldız - 5000 metre

    Mustafa Güneş - 110 metre engelli

    Cihat Ulus - 5000 metre

    Levent Ateş - 1500 metre

    Bronz madalya
    Hasan Basri Güdük - 800 metre

    Batuhan Eruygun - 110 metre engelli

    Resul Çevik - 3000 metre su engelli

    Emel Şanlı - 400 metre engelli

    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Atletlerden 16 madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.