Milli atletler Polonya'da nöbet tuttu
Polanya'da devam eden U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda madalya mücedelesi veren Atletizm Milli Takımı dün gece tüm şehitler için nöbet tuttu.
15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne denk gelen U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası için Polonya'da bulunan milli takım kafilesi, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, başkanvekili Hasan Çavuşoğlu, milli takım antrenörleri ve sporcular, tüm şehitler ve gaziler için saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudular ve nöbet tuttular.
Tüm şehitlere rahmet, gazilere de acil şifalar dileyen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, 15 Temmuz gecesinin Türkiye'nin yeniden kuruluşu olduğunu söyledi.
Başkan Çintimar, şu şekilde konuştu: ''Bu gece hainlere karşı kazanılmış en büyük zaferlerden biridir. Kenya'da Mizgin Ay'ın, burada da Yasemin ve Büşra Nur'un kazandıkları madalyaları kendi ifadeleriyle tüm şehitlerimize, tüm gazilerimize adfediyoruz. İnşallah buradan döndüğümüzde de bu şampiyon olan sporcularımızın formalarını imzalı olarak tüm şehit ailelerine takdim edeceğiz."
Atletizm Federasyonu Başkanvekili ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise "15 Temmuz gecesi şehit olan vatandaşlarımıza ve tüm şehitlerimize allahtan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Tüm şehit ailelerine sabır diliyorum. Allah'ım 15 Temmuz gecesini bir daha ülkemize yaşatmasın diyorum. Rabbim tüm ülkemizi hain düşmanlardan korusun'' dedi.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 09:58
-
‘Tükendi’ ve istifa
Toplam 1
Yorum
tolga gs fb bjk formaları icinde en güzel cıkaran bence ts olmuş helal olsun forma cok güzel
-
Castillo için teklif
Toplam 1
Yorum
ASLA Açıldığında çok gol atacak burumanın ilk geldiği yıl hiç birşey yapamadı bu adam mls den geldi.Bu yıl dahada açılacak10-15 gole direk katkı.
-
Tudor'un yerine ya Luce ya Simone
Toplam 1
Yorum
cyanide tudor sneijderi gönderdi, burumayı gönderdi sıra çapsız yönetimde. Yönetim bu sefer tudoru göndererek paçayı kurtaramaz.
Milli atletler Polonya'da nöbet tuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.