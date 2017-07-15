Balkan Atletizm Şampiyonası
Sırbistan'da düzenlenen organizasyonun ilk gününde Türkiye, 8 madalya kazandı
Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Novi Pazar kentindeki organizasyonun ilk gününde Türk sporcular, 3 altın, 4 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 8 madalya kazandı.
Erkekler çekiç atmada Özkan Baltacı, 71.92 metre ile altın madalyaya uzandı. 400 metre engellide Elif Yıldırım, 58.67'lik derecesiyle birincilik kürsüsüne çıkarken, 100 metrede Jak Ali Harvey 10.11 ile Türkiye'ye üçüncü altın madalyayı getirdi.
1500 metrede Levent Ateş 3.51.16, 5 bin metrede Cihat Ulus 14.37.01, 3 bin metre su engellide Fatma Demir 10.35.12'lik derecesiyle, sırıkla atlamada da Buse Arıkazan 3.80 metre ile gümüş madalyanın sahibi oldu.
Bir diğer milli sporcu Emel Şanlı ise 400 metre engellide 59.15'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:58
-
Kırık tespit edildi!..
Toplam 11
Yorum
GS Şampiyonlar liginde ASTANA maçındaki bencilliğini bu maçta da aynen yaptı bu adamın gol atması istenmiyor asist yapması isteniyor!
-
Mariano, İstanbul'a geldi
Toplam 24
Yorum
taner onlar gelse sneijderi unutursun mantıklı konuş azcık sneyder veya başka oyuncular messi ve ronaldo ayrı bir seviye futbolcular
-
''Golcü istiyorum''
Toplam 37
Yorum
mst yıllardır kandırılıyoruz en azından fazla bir şey beklemeyin diyor Aykut kupa alamayan büyük takım olmaz feneri bitirdiniz be yönetim
Balkan Atletizm Şampiyonası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.