 Yasemin Can altın madalya kazandı – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    altın madalya kazandı

    Yasemin Can altın madalya kazandı

    Polonya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 10 bin metrede milli sporcular altın, ise bronz madalya kazandı.

    Bydgoszcz kentindeki Zawisza Stadı'nda kadınlar 10 bin metre final yarışı gerçekleştirildi.

    Milli atlet , 31.39.80'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak, yarışı birinci sırada tamamladı ve altın madalyanın sahibi oldu.

    Bir diğer milli sporcu ise 33.33.22'lik zamanıyla üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

    Kadınlar 10 bin metrede gümüş madalyayı ise 32.46.91'lik süresiyle İsveçli Sarah Lahti boynuna taktı.

    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:13
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