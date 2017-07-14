Yasemin Can altın madalya kazandı

Bydgoszcz kentindeki Zawisza Stadı'nda kadınlar 10 bin metre final yarışı gerçekleştirildi.

Milli atlet Yasemin Can, 31.39.80'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak, yarışı birinci sırada tamamladı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Bir diğer milli sporcu Büşra Nur Koku ise 33.33.22'lik zamanıyla üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

Kadınlar 10 bin metrede gümüş madalyayı ise 32.46.91'lik süresiyle İsveçli Sarah Lahti boynuna taktı.