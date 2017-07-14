Yasemin Can altın madalya kazandı
Polonya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 10 bin metrede milli sporcular Yasemin Can altın, Büşra Nur Koku ise bronz madalya kazandı.
Bydgoszcz kentindeki Zawisza Stadı'nda kadınlar 10 bin metre final yarışı gerçekleştirildi.
Milli atlet Yasemin Can, 31.39.80'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak, yarışı birinci sırada tamamladı ve altın madalyanın sahibi oldu.
Bir diğer milli sporcu Büşra Nur Koku ise 33.33.22'lik zamanıyla üçüncü olarak bronz madalya elde etti.
Kadınlar 10 bin metrede gümüş madalyayı ise 32.46.91'lik süresiyle İsveçli Sarah Lahti boynuna taktı.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:13
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Olcan’ı haklı buldu
Toplam 19
Yorum
gs kendi ceplerinden çıksa yöneticilerin bak göreyim nasıl ince eleyıp sık dokuolar.anasını ağlattılar be koca kulubun yazık
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Başkan Gümüşdağ, Cengiz'in bonservisini açıkladı
Toplam 18
Yorum
FUTBOL USA GUMUSDAG VE AVCI'YA TEBRIKLER COK IYI CALISTILAR. BU ARADA S.TERIM'IDE TAKDIR EDELIM ALTINORDU'DAYKEN MILLI TAKIMA ALDI AVRUPAYA TANISTIRDI
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Galatasaray’a Alman hakem
Toplam 9
Yorum
ALMAN HAKEM OLSA NOLCAK MIŞ ASDFGHJKQWER FC. : 4 GS : 0 AHAHAHAHAHAH AHAHA A :)))))))))))))))))))))))
Yasemin Can altın madalya kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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