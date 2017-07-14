Mizgin Ay'dan anlamlı davranış
Kenya'daki Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda kızlar 100 metrede altın madalya kazanan milli sporcu Mizgin Ay, madalyasını 15 Temmuz şehitlerine armağan etti.
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen şampiyonada, kızlar 100 metrede 11.62'lik derecesiyle birinci olan 17 yaşındaki Mizgin Ay, düzenlenen törende altın madalyasını aldı.
Madalya seremonisini ardından konuşan Mizgin Ay, "Kenya'da kazandığım bu tarihi madalyayı, öncelikle vatanımız için hayatlarını kaybeden ve sokaklara çıkarak ülkemizin geleceğine ışık tutan 15 Temmuz şehitlerine armağan ediyorum." dedi.
Böyle bir günün yıl dönümünde ülkesini ve milletini gururlandırdığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Mizgin, "Artık kendimi daha iyi yerlerde görmek istiyorum. Bunun için daha çok çalışmaya devam edeceğim." diye konuştu.
Madalya töreninde milli sporcu Mizgin Ay'ı, Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Deniz Eke de yalnız bırakmadı.
Milli Takım Antrenörü Mustafa Yavaş ise Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası tarihinde, özellikle de 15 Temmuz'un yıl dönümünde Türkiye'ye altın madalya kazandırdıkları için çok mutlu olduklarını kaydetti.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:37
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F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu
Toplam 14
Yorum
galatasaray'ın rakibi derken siz dünkü maçtan haberiniz yok galiba...
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FFP’ye takılmış!
Toplam 5
Yorum
umut Dursun denen adam , lucesku yu getirecek kadar kabiliyete sahip değil. abdurrahim albayrak tan ancak yardım alırsa olur.İstifa dursun.
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Chelseali yıldızın menajeri İstanbul'a geldi!
Toplam 3
Yorum
FB Valbuena'nın takım arkadaşı, iyi uyum sağlarlar, en mantıklı forvet transferi olur.
Mizgin Ay'dan anlamlı davranış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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