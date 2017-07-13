Türk atletler Kenya'da finallere kaldı

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından 10. kez düzenlenen şampiyonada ay-yıldızlılar, başkent Nairobi'deki ikinci gün elemelerini geçerek finallerde mücadele etmeye hak kazandı.

Türkiye'den 27 sporcunun katıldığı şampiyonada, ikinci gün elemelerinde genç atletlerden Alperen Karahan, gülle atmada 19 metre ile genel sıralamada 3. olarak finallere yükseldi.

Atletizm Milli Takım Antrenörü Hakan Beceren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gülle atmada iyi bir başarı yakaladıklarını ve finallerde madalya bekledikleri söyledi.

Kızlar çekiç atmada Dünya Ezgi Sayan, 64.61 metre ile adını finale yazdırırken 800 metrede mücadele eden Tuğba Toptaş ise 2.13.50'lik derecesiyle finale kaldı.

Türk atletler, yarın ve 15 Temmuz Cumartesi günü finallerde mücadele edecek.

İlk defa 1999'da Polonya'da düzenlenen şampiyona, IAAF'nin yıldızlar kategorisinde bölgesel şampiyonalara odaklanma kararı nedeniyle son kez Kenya'da gerçekleştiriliyor.

Şampiyona, 16 Temmuz Pazar günü sona erecek.