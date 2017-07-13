Türk atletler Kenya'da finallere kaldı
Kenya'daki Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'na katılan milli atletler, eleme müsabakalarını geçerek finallere kalmayı başardı.
Türkiye'den 27 sporcunun katıldığı şampiyonada, ikinci gün elemelerinde genç atletlerden Alperen Karahan, gülle atmada 19 metre ile genel sıralamada 3. olarak finallere yükseldi.
Atletizm Milli Takım Antrenörü Hakan Beceren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gülle atmada iyi bir başarı yakaladıklarını ve finallerde madalya bekledikleri söyledi.
Kızlar çekiç atmada Dünya Ezgi Sayan, 64.61 metre ile adını finale yazdırırken 800 metrede mücadele eden Tuğba Toptaş ise 2.13.50'lik derecesiyle finale kaldı.
Türk atletler, yarın ve 15 Temmuz Cumartesi günü finallerde mücadele edecek.
İlk defa 1999'da Polonya'da düzenlenen şampiyona, IAAF'nin yıldızlar kategorisinde bölgesel şampiyonalara odaklanma kararı nedeniyle son kez Kenya'da gerçekleştiriliyor.
Şampiyona, 16 Temmuz Pazar günü sona erecek.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:27
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Östersunds - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 7
Yorum
Atillas-BJK Tanıdığım bir takım, ilginç bir şeyler söylemek isterdim ama sonuç belli, östersund gs'ye direnemez
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Aykut Kocaman her yolu deniyor
Toplam 18
Yorum
cilekes fb da futbolcu giderse 1 josef 2 ozan 3 topal gelen olursa 1lens 2 niang 3 mor fb sampion olur 100 100
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Mevlüt Erdinç, Başakşehir'de
Toplam 13
Yorum
miktat catın helal olsun fb nin gs nin yapamadığını yaptılar
Türk atletler Kenya'da finallere kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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