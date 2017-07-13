Mizgin Ay, Kenya'da altın madalya kazandı
Kenya'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Mizgin Ay, kızlar 100 metrede altın madalya kazandı.
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından başkent Nairobi'de düzenlenen şampiyonada kızlar 100 metrede final koşan 17 yaşındaki Mizgin Ay, 11.62'lik derecesiyle birinci sırayı alarak, altın madalya elde etti.
Yarışın ardından konuşan Milli Takım Antrenörü Mustafa Yavaş, Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası tarihinde Türkiye'ye kızlar 100 metredeki ilk altın madalyasını kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirtti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kenya'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda kızlar 100 metrede altın madalya kazanan milli sporcu Mizgin Ay'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından başkent Nairobi'de düzenlenen şampiyonada kızlar 100 metre finalini kazanan 17 yaşındaki milli sporcuyu müsabakanın hemen ardından telefonla aradı. Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası tarihinde Türkiye'ye kızlar 100 metrede ilk altın madalyasını kazandırmasından dolayı Ay'ı tebrik eden Erdoğan, milli sporcuya gelecekte de başarılarının devamı dileğinde bulundu.
ALTIN MADALYA ALDIĞIM İÇİN GURURLUYUM"
Kenya'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Mizgin Ay, kızlar 100 metrede altın madalya kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.
Mizgin Ay, yarışmanın ardından yaptığı açıklamada, "Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası tarihinde Türkiye'ye kızlar 100 metredeki ilk altın madalyayı kazandırdığım için gururluyum. Çok şaşkınım, çok mutluyum, inanamıyorum." ifadelerini kullandı.
İyi bir yarış çıkardığını vurgulayan 17 yaşındaki sporcu, "Antrenörümün Kenya'ya gelememesinden dolayı endişe ediyordum ama buradaki hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Altın madalya aldığım için gururluyum." diye konuştu.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:19
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Sneijder’den kontra teklif
Toplam 45
Yorum
mb yollayın a2 ye antrenman yapsın bütün yıl yatarak kariyerini bitirsin bakalım milli takıma alınacakmı o zaman
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İşte Tahkim'in Olcan Adın kararı
Toplam 23
Yorum
İŞİNİZİ DOĞRU DÜRÜST YAPMIYORSUNUZ ONDAN SONRA TFF YOK BEŞİKTAŞ ,FENER LE UĞRAŞIYORSUNUZ.İŞİNİZİ DÜZGÜN YAPSANIZ BUNLARIN HİÇ BİR BAŞINIZ
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Aykut Kocaman her yolu deniyor
Toplam 35
Yorum
fb ci cok dogru , BU BECEREKSIZ M TOPAL H ALI KALDIRIM VOLKAN ALPER DIKKAT EDERSENIZ HERMAC OYNATILIYOR,YAKIN PAS BILE VEREMIYOR VAN PORSUMUSU
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