 Milli atletler Kenya'da mücadele edecek – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Milli atletler Kenya'da mücadele edecek

    Milli atletler Kenya'da mücadele edecek

    Dünya Yıldızlar Şampiyonası, Kenya'da yapılacak.

    Türkiye Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, başkent Nairobi'de 12-16 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada milli sporcular, başarılı olmak için piste çıkacak.Atletizm branşında son yıllarda tüm disiplinlerde uluslararası organizasyonlara katılımını artıran Türkiye, son kez yapılacak Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'na rekor sayıda sporcu ile gidecek. Ay-yıldızlılar, 27 atletle boy göstereceği şampiyonadan üç madalya bekliyor.

    ÇOCUKLAR GURURUMUZ OLACAK
    TAF Başkanı Fatih Çintimar, sporcularının gelişiminden çok memnun olduğunu ve son haftalarda çok iyi sonuçlar aldıklarını belirterek, "Özellikle sprintte, yürüyüşte ve atmalarda madalya bekliyorum. Sporcularımız, belki benim beklentilerimin de üzerine çıkacak. Türk atletizminin geleceğini oluşturan bu çocuklar, Kenya'da gururumuz olacak." ifadelerini kullandı.

    Milli takımın şampiyonada öne çıkan atletlerinden, yürüyüş kategorisinde Avrupa Kupası gençler ikincisi Meryem Bekmez, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin (IAAF) değerlendirmesinde de şampiyonluk favorisi olarak gösterildi. Aynı zamanda Avrupa 18 yaş altı şampiyonu Meryem, 5 bin metre pist yürüyüşte Türkiye'ye madalya getirme mücadelesi verecek.

    100 metre engellide bu yaş grubunun dünya listesinde beşincisi olan Şevval Ayaz, sprint rekortmeni Mizgin Ay, disk atmada yıldızlarda ilk 10'da yer alan Burak Dertli, madalyayı zorlayabilecek atletler arasında gösteriliyor.Kenya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda yarışacak milli takımda yer alan sporcular şunlar:

    Erkekler

    800 metre: Erdem Öz

    Bin 500 metre: Burhan Görüroğlu

    3 bin metre: Ayetullah Aslanhan, Muhammet Taha Tanas

    110 metre engelli: Atakan Güneş

    2 bin metre su engelli: Anıl Kalaycı, Murat Yalçınkaya

    10 bin metre yürüyüş: Azad Ertaş, Selman İlhan

    Gülle atma: Alperen Karahan

    Disk atma: Burak Dertli

    Çekiç atma: Batuhan Hızal

    Cirit atma: Ömer Faruk Avan, Abdullah Karataş

    Kızlar

    100 metre: Mizgin Ay, Melike Malkoç

    200 metre: Mizgin Ay

    800 metre: Tuğba Toptaş, Medine Ökte

    100 metre engelli: Şevval Ayaz, Nefise Karatay

    2 bin metre su engelli: Yonca Kutluk

    5 bin metre yürüyüş: Meryem Bekmez, Kader Dost

    Yüksek atlama: Rümeysa Öktem

    Üç adım atlama: Esra Yılmaz

    Çekiç atma: Dünya Ezgi Sayan

    Sırıkla atlama: Mesure Tutku Yılmaz

    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:25
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