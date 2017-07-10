Milli atletler Kenya'da mücadele edecek

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, başkent Nairobi'de 12-16 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada milli sporcular, başarılı olmak için piste çıkacak.Atletizm branşında son yıllarda tüm disiplinlerde uluslararası organizasyonlara katılımını artıran Türkiye, son kez yapılacak Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'na rekor sayıda sporcu ile gidecek. Ay-yıldızlılar, 27 atletle boy göstereceği şampiyonadan üç madalya bekliyor.



ÇOCUKLAR GURURUMUZ OLACAK

TAF Başkanı Fatih Çintimar, sporcularının gelişiminden çok memnun olduğunu ve son haftalarda çok iyi sonuçlar aldıklarını belirterek, "Özellikle sprintte, yürüyüşte ve atmalarda madalya bekliyorum. Sporcularımız, belki benim beklentilerimin de üzerine çıkacak. Türk atletizminin geleceğini oluşturan bu çocuklar, Kenya'da gururumuz olacak." ifadelerini kullandı.

Milli takımın şampiyonada öne çıkan atletlerinden, yürüyüş kategorisinde Avrupa Kupası gençler ikincisi Meryem Bekmez, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin (IAAF) değerlendirmesinde de şampiyonluk favorisi olarak gösterildi. Aynı zamanda Avrupa 18 yaş altı şampiyonu Meryem, 5 bin metre pist yürüyüşte Türkiye'ye madalya getirme mücadelesi verecek.

100 metre engellide bu yaş grubunun dünya listesinde beşincisi olan Şevval Ayaz, sprint rekortmeni Mizgin Ay, disk atmada yıldızlarda ilk 10'da yer alan Burak Dertli, madalyayı zorlayabilecek atletler arasında gösteriliyor.Kenya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda yarışacak milli takımda yer alan sporcular şunlar:

Erkekler

800 metre: Erdem Öz

Bin 500 metre: Burhan Görüroğlu

3 bin metre: Ayetullah Aslanhan, Muhammet Taha Tanas

110 metre engelli: Atakan Güneş

2 bin metre su engelli: Anıl Kalaycı, Murat Yalçınkaya

10 bin metre yürüyüş: Azad Ertaş, Selman İlhan

Gülle atma: Alperen Karahan

Disk atma: Burak Dertli

Çekiç atma: Batuhan Hızal

Cirit atma: Ömer Faruk Avan, Abdullah Karataş

Kızlar



100 metre: Mizgin Ay, Melike Malkoç

200 metre: Mizgin Ay

800 metre: Tuğba Toptaş, Medine Ökte

100 metre engelli: Şevval Ayaz, Nefise Karatay

2 bin metre su engelli: Yonca Kutluk

5 bin metre yürüyüş: Meryem Bekmez, Kader Dost

Yüksek atlama: Rümeysa Öktem

Üç adım atlama: Esra Yılmaz

Çekiç atma: Dünya Ezgi Sayan

Sırıkla atlama: Mesure Tutku Yılmaz