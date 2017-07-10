Milli atletler Kenya'da mücadele edecek
Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası, Kenya'da yapılacak.
Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, başkent Nairobi'de 12-16 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada milli sporcular, başarılı olmak için piste çıkacak.Atletizm branşında son yıllarda tüm disiplinlerde uluslararası organizasyonlara katılımını artıran Türkiye, son kez yapılacak Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'na rekor sayıda sporcu ile gidecek. Ay-yıldızlılar, 27 atletle boy göstereceği şampiyonadan üç madalya bekliyor.
ÇOCUKLAR GURURUMUZ OLACAK
TAF Başkanı Fatih Çintimar, sporcularının gelişiminden çok memnun olduğunu ve son haftalarda çok iyi sonuçlar aldıklarını belirterek, "Özellikle sprintte, yürüyüşte ve atmalarda madalya bekliyorum. Sporcularımız, belki benim beklentilerimin de üzerine çıkacak. Türk atletizminin geleceğini oluşturan bu çocuklar, Kenya'da gururumuz olacak." ifadelerini kullandı.
Milli takımın şampiyonada öne çıkan atletlerinden, yürüyüş kategorisinde Avrupa Kupası gençler ikincisi Meryem Bekmez, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin (IAAF) değerlendirmesinde de şampiyonluk favorisi olarak gösterildi. Aynı zamanda Avrupa 18 yaş altı şampiyonu Meryem, 5 bin metre pist yürüyüşte Türkiye'ye madalya getirme mücadelesi verecek.
100 metre engellide bu yaş grubunun dünya listesinde beşincisi olan Şevval Ayaz, sprint rekortmeni Mizgin Ay, disk atmada yıldızlarda ilk 10'da yer alan Burak Dertli, madalyayı zorlayabilecek atletler arasında gösteriliyor.Kenya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda yarışacak milli takımda yer alan sporcular şunlar:
Erkekler
800 metre: Erdem Öz
Bin 500 metre: Burhan Görüroğlu
3 bin metre: Ayetullah Aslanhan, Muhammet Taha Tanas
110 metre engelli: Atakan Güneş
2 bin metre su engelli: Anıl Kalaycı, Murat Yalçınkaya
10 bin metre yürüyüş: Azad Ertaş, Selman İlhan
Gülle atma: Alperen Karahan
Disk atma: Burak Dertli
Çekiç atma: Batuhan Hızal
Cirit atma: Ömer Faruk Avan, Abdullah Karataş
Kızlar
100 metre: Mizgin Ay, Melike Malkoç
200 metre: Mizgin Ay
800 metre: Tuğba Toptaş, Medine Ökte
100 metre engelli: Şevval Ayaz, Nefise Karatay
2 bin metre su engelli: Yonca Kutluk
5 bin metre yürüyüş: Meryem Bekmez, Kader Dost
Yüksek atlama: Rümeysa Öktem
Üç adım atlama: Esra Yılmaz
Çekiç atma: Dünya Ezgi Sayan
Sırıkla atlama: Mesure Tutku Yılmaz
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:25
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''Junuzovic’ten vazgeçmedik''
Toplam 8
Yorum
VİSCA YI ALAMASSAN.. BU TAKIMIN SEVİYESİ YUKARI ÇIKMAZ O KADAR..KUCKA TEK BAŞINA NE YAPSIN,VISCAYI ALIN YANINADA JUNUZOVIC YADA O TARZ BI OYUNCU ALIN RAHATLYLIM
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Costa çılgınlığı: 3 milyon aşıldı
Toplam 12
Yorum
CC geleceksen gel artık be
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Antalyaspor'un kutlamaları faciaya dönüştü
Toplam 1
Yorum
menez en büyük antalya yaşasın akrepler bu sene şampiyonuz........
Milli atletler Kenya'da mücadele edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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