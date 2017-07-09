Escobar 3. oldu
Milli atlet Yasmani Copello Escobar, Elmas Lig'in (Diamond League) Londra ayağında erkekler 400 metre engellide üçüncü oldu.
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından İngiltere'nin başkenti Londra'daki aynı isimli statta düzenlenen organizasyonda milli atlet, 400 metre engelli yarışında 48.24'lük derecesiyle üçüncülüğü elde etti.
Yarışta birinciliğe 48.02'lik süresiyle ABD'li atlet Kerron Clement ulaştı. Britanya Virjin Adaları'ndan Kyron McMaster ise 48.12'lik zamanıyla ikinci sırayı aldı.
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:16
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F.Bahçe'den Mehmet Ekici açıklaması
Toplam 4
Yorum
team system bjk Ekcinin yanındaki adam Ekiciyi öpmüş ve hızını alamamış galiba .
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Semih Kaya, Sparta Prag'da
Toplam 14
Yorum
bjkli Sparta Prag nasıl böyle bir hata yapıyor, yas tahtaya basıyor hakkaten anlamadım. İlk iki maçta anlarlar hatalarını.
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Beşiktaş yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti
Toplam 40
Yorum
audamars Tatlı veda buna denir hiç uzatmadan kırmadan !
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