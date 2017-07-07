 Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası başlıyor – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası başlıyor

    Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası başlıyor

    Atletizmde, Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası, yarın Slovenya'nın Kamnik kentinde yapılacak. Türkiye, şampiyonaya 13 atletle katılacak.

    Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gençler ve büyüklerde toplam 4 kategorideki her disiplinde kürsüyü hedefleyen milli takımın, şampiyona tarihinde 28 altın, 18 gümüş, 18 de bronz madalyası bulunuyor.

    Avrupa Şampiyonası'nda madalya için koşacak milli takımda şu sporcular yer alıyor:

    Bahar Atalay, Selma İsot, Eylem Gür, Beyza Çiftçi, Cihan Kaçmaz, Ahmet Alkanoğlu, Emrah Günen, Abdulselam Bingöl, Nursel Karataş, Ferhat Bozkurt, Ramazan Karagöz, Ahmet Arslan, Orhan Avcı.

    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:56
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