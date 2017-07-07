Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası başlıyor
Atletizmde, Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası, yarın Slovenya'nın Kamnik kentinde yapılacak. Türkiye, şampiyonaya 13 atletle katılacak.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gençler ve büyüklerde toplam 4 kategorideki her disiplinde kürsüyü hedefleyen milli takımın, şampiyona tarihinde 28 altın, 18 gümüş, 18 de bronz madalyası bulunuyor.
Avrupa Şampiyonası'nda madalya için koşacak milli takımda şu sporcular yer alıyor:
Bahar Atalay, Selma İsot, Eylem Gür, Beyza Çiftçi, Cihan Kaçmaz, Ahmet Alkanoğlu, Emrah Günen, Abdulselam Bingöl, Nursel Karataş, Ferhat Bozkurt, Ramazan Karagöz, Ahmet Arslan, Orhan Avcı.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:56
-
Semih Kaya Sparta Prag’a
Toplam 13
Yorum
Fatih Bir yıllık kiralanması Semih' e olumlu yönde katkı yapacaktır. Çek futbol disiplini Semih için biçilmiş kaftandır. Ujfalusi gibi dönebilir..
-
Gönderilecek isimler netleşti
Toplam 7
Yorum
seyirci Bir dönem peşinden sürekli koşulan muhammet demir vardı.alındı,sonra gönderilecek yer arandı.Serdar taşçı da aynı duruma düşer.
-
Futbolun Obra'sı
Toplam 36
Yorum
Miyane Ben de Aykutçuyum da Obra'nın futbolda muadili, Aykut'u geçiniz zaten kimse olamaz, her gittiği yerde aynı başarıyı yakalayan hoca...
Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.