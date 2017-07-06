Ramil Guliyev tarih yazdı

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bursa Atletizm Pisti'nde sekiz takımın katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalarda Ramil Guliyev, 100 metrede 9.97'lik derecesiyle tarihi bir performans gösterdi. Jak Ali Harvey ve Özkan Baltacı ise Londra'da düzenlenecek 2017 Dünya Şampiyonası (Londra 2017) için barajı geçti.

Ramil Guliyev, 1.6 rüzgarla koşulan 100 metre yarışında tarihi bir performans sergileyerek, 9.97'lik derece yakaladı. Milli sporcu, dünya atletizm tarihinde 10 saniyenin altına inen üçüncü beyaz atlet unvanını aldı.

Aynı yarışta Guliyev'in ardından ikinci olan Türkiye rekortmeni Jak Ali Harvey, 10.10'luk derecesiyle Londra 2017 barajını geride bıraktı.

Erkekler çekiç atmada mücadele eden Özkan Baltacı, 76.61'lik derecesiyle dünya barajını geçti. Bu dalda bu sezonki 78 metrelik derecesiyle barajı bulunan İslami Dayanışma Oyunları galibi Eşref Apak'ı geride bırakan Özkan, böylece adını Londra kadrosuna yazdırdı.



TAKIM SIRALAMASI

İlk gün müsabakaları sonucunda erkeklerde 75 puanı bulunan ENKA, takımlarda birinci sırada yer aldı. Kadınlarda ise 82'şer puanı olan ENKA ile Fenerbahçe, liderliği paylaştı.

Turkcell Süper Lig final etabında ilk gün müsabakaları sonucunda oluşan takım sıralaması şöyle:

Erkekler

1. ENKA: 75 puan

2. Fenerbahçe: 74

3. Galatasaray: 48

Kadınlar

1. Fenerbahçe: 82 puan

ENKA: 82

3. Bursa Büyükşehir Belediyespor: 55