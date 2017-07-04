Şampiyon Bursa'da belirlenecek

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 6-7 Temmuz'da kadınlar ve erkeklerde sekizer takımın katılımıyla yapılacak finallerde, şampiyonluk yarışının yanı sıra ligde kalma mücadelesi de yaşanacak.

Şampiyonluk mücadelesi veren ENKA Spor ile Fenerbahçe arasında, özellikle erkeklerde küçük puan farkları bulunuyor. Ankara'daki ilk kademe sonunda erkeklerde 146 puan toplayan ENKA Spor'u, 141 puanla Fenerbahçe, 104 puanla da Galatasaray takip ediyor. Kadınlarda ise ENKA Spor 151 puanla ilk sırada yer alırken, finallere, Fenerbahçe 143 puanla 2., Bursa Büyükşehir Belediyespor da 102 puanla 3. sıradan başlayacak.

Süper Lig finalleri sonunda son iki sırada kalan takımlar, gelecek yıl 1. Lig'de mücadele edecek.

Puan durumu

Turkcell Süper Lig finalleri öncesi puan durumları şöyle:

Erkekler

1. ENKA Spor 146 puan

2. Fenerbahçe 141

3. Galatasaray 104

4. Ankara Büyükşehir Belediyespor 85

5. Bursaspor 70,5

6. Mardin Atletizm 63,5

7. Üsküdar Belediyespor 59

8. Mersin MESKİ 46



Kadınlar

1. ENKA Spor 151 puan

2. Fenerbahçe 143

3. Bursa Büyükşehir Belediyespor 102

4. Beşiktaş 84

5. Ankara Büyükşehir Belediyespor 80

6. Anadolu Üniversitesi 70

7. Osmangazi Belediyespor 47

8. Mersin MESKİ 34