Osmangazili atlet dünya şampiyonu

Fransa’nın Nancy şehrinde düzenlenen Dünya Okul Sporları (ISF) Atletizm Şampiyonası’nda mücadele eden Osmangazi Belediyespor sporcusu Leyla Yanardağ, 300 metre engelli yarışında dünya şampiyonu oldu.

Dünya Okul Sporları (ISF) Atletizm Şampiyonası, 24-30 Haziran tarihleri arasında Fransa'nın Nancy kentinde 31 ülkeden 650 atletin iştirakiyle gerçekleşti. Milli forma ile şampiyonada mücadele eden Osmangazi Belediyespor sporcularından Leyla Yanardağ, tarihi bir başarıya imza attı. Şampiyonanın ilk gününde piste çıkan Leyla Yanardağ, 300 metre engelli yarışında dünya şampiyonu oldu. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eden Yanardağ, altın madalya kazanarak büyük bir sevinç yaşadı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, dünya şampiyonu olarak hem Bursa'ya, hem de bütün Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan Leyla Yanardağ'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

