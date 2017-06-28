Osmangazili atlet dünya şampiyonu
Fransa’nın Nancy şehrinde düzenlenen Dünya Okul Sporları (ISF) Atletizm Şampiyonası’nda mücadele eden Osmangazi Belediyespor sporcusu Leyla Yanardağ, 300 metre engelli yarışında dünya şampiyonu oldu.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, dünya şampiyonu olarak hem Bursa'ya, hem de bütün Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan Leyla Yanardağ'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:44
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Rekor yolda
Toplam 6
Yorum
gelmeyeceksen alma kombine alıpta gelmeyeceksen alma kombine aldım evde yattım olmaz takımına sahip cık armaya sahip çık yine coş coştur cehennemi yaşat
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Barça'dan çifte müjde!
Toplam 18
Yorum
VELI BJKYI BEN KENDINI BUGDAY AMBARINDA GÖREN AC TAVUGA BENZETTIYOM
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Bonservis bedeli belirlendi
Toplam 9
Yorum
Nirvana Katilmiyorum . Tolgay ve Oguzhan birlikte oynarlarsa cok faydali olurlar ve cok basarili olurlar . Atiba yaslandi . En fazla 20 mac oynar
Osmangazili atlet dünya şampiyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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