 12. Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu Kupası – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    12. Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu Kupası

    12. Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu Kupası

    Atletizmde 12. Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu Kupası, yarın İtalya'da yapılacak.

    Türkiye Atletizm Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Lecce bölgesindeki Gagliana Del Capo'da yapılacak kupada Türkiye, 8 kız, 8 erkek olmak üzere 16 atletle yarışacak.

    Dünya Dağ Koşuları Birliği (WMRA) tarafından organize edilen ve 16 ülke takımının katılacağı yarışmalar, erkeklerde 5.83, kızlarda ise 3.85 kilometrelik parkurda koşulacak.

    Geçen yıl Çekya'nın Janske Lazne kentinde düzenlenen 11. Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu Kupası'nda Türkiye, iki takımla yarıştığı erkeklerde 1. ve 2. sırayı elde etmiş, kızlarda ise 2. sırada yer almıştı.

    Kupaya katılacak 18 Yaş Altı Milli Takımı'nda yer alan sporcular şöyle:

    Erkekler: Yusuf Matur, İslam Adli, Sertan Uyanık, Ömer Yılmaz, İdris Demir, Şirin Karabal, Emrah Aslanhan, Sebih Bahar.

    Kızlar: Selma Oysal, Ruken Tek, Gülbahar Çetin, Fatma Bizek, Ezgi Aras, Evin Bilir, Dilek Öztürk, Sevdiye Uzun.


    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:31
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