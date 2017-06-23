12. Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu Kupası
Atletizmde 12. Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu Kupası, yarın İtalya'da yapılacak.
Türkiye Atletizm Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Lecce bölgesindeki Gagliana Del Capo'da yapılacak kupada Türkiye, 8 kız, 8 erkek olmak üzere 16 atletle yarışacak.
Dünya Dağ Koşuları Birliği (WMRA) tarafından organize edilen ve 16 ülke takımının katılacağı yarışmalar, erkeklerde 5.83, kızlarda ise 3.85 kilometrelik parkurda koşulacak.
Geçen yıl Çekya'nın Janske Lazne kentinde düzenlenen 11. Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu Kupası'nda Türkiye, iki takımla yarıştığı erkeklerde 1. ve 2. sırayı elde etmiş, kızlarda ise 2. sırada yer almıştı.
Kupaya katılacak 18 Yaş Altı Milli Takımı'nda yer alan sporcular şöyle:
Erkekler: Yusuf Matur, İslam Adli, Sertan Uyanık, Ömer Yılmaz, İdris Demir, Şirin Karabal, Emrah Aslanhan, Sebih Bahar.
Kızlar: Selma Oysal, Ruken Tek, Gülbahar Çetin, Fatma Bizek, Ezgi Aras, Evin Bilir, Dilek Öztürk, Sevdiye Uzun.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:31
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Forvete 36'lık Aduriz!
Toplam 33
Yorum
fb 2.guiza vakası gibi.
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Talisca bilmecesi!
Toplam 3
Yorum
hattrick MANU için Beşiktaş gibi bir takım bırakılır mı , bu kadar seni seven bir taraftarı olan bu takımı bırakıp gideceğine ihtimal bile vermiyorum
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Acerbi teklifi reddedildi
Toplam 3
Yorum
Aslan OYUNCU ILE ANLASIN DEVRE ARASI IMZAYI ALIN SENEYE BEDAVAYA TRANSFER YAPIN INSALLAH BIR DAHA HASTALANMAZ KALITELI STOPER HEM TEKNIK HEM SERT
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